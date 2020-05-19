У Чехії різкий сплеск захворюваності на коронавірус
18 травня у Чехії зафіксували різкий стрибок захворюваності на коронавірус. Вперше за 4 тижні кількість інфікованих перевищила 100 осіб.
Міністерство охорони здоров'я Чехії повідомило, що на коронавірус захворіли 111 людей.
До слова Чехія оголосила про новий етап скасування карантину: відкриють ресторани і басейни
Скільки хворих на COVID-19 в Чехії
Всього в країні, станом на 19 травня, зафіксовано 8 586 інфікованих. Від ускладнень, на жаль, померли 297 осіб.
До слова, впродовж місяця в Чехії щодня реєстрували менше як 100 нових заражень коронавірусом. А з 24 квітня уряд почав послаблювати карантин.
Карантин в Чехії: що відомо
- З 24 квітня чехам дозволили вільно переміщатися по країні та навіть виїжджати за кордон.
- 17 травня сплив термін дії надзвичайного стану.
- З 11 травня у країні почали працювати ТРЦ, ресторани, кінотеатри, та навіть частково поновили міжнародне сполучення.
- Уряд Чехії планує суттєво послаблювати карантин з 25 травня.
- Чехія – перша країна у світі, яка вже дозволила не носити захисні маски у відкритих громадських місцях.