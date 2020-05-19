У Чехії різкий сплеск захворюваності на коронавірус

18 травня у Чехії зафіксували різкий стрибок захворюваності на коронавірус. Вперше за 4 тижні кількість інфікованих перевищила 100 осіб.

Міністерство охорони здоров'я Чехії повідомило, що на коронавірус захворіли 111 людей.

До слова Чехія оголосила про новий етап скасування карантину: відкриють ресторани і басейни

Скільки хворих на COVID-19 в Чехії

Всього в країні, станом на 19 травня, зафіксовано 8 586 інфікованих. Від ускладнень, на жаль, померли 297 осіб.

До слова, впродовж місяця в Чехії щодня реєстрували менше як 100 нових заражень коронавірусом. А з 24 квітня уряд почав послаблювати карантин.

Карантин в Чехії: що відомо