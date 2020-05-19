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У Чехії різкий сплеск захворюваності на коронавірус

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Коронавірус в Чехії
Коронавірус в Чехії / Getty images

18 травня у Чехії зафіксували різкий стрибок захворюваності на коронавірус. Вперше за 4 тижні кількість інфікованих перевищила 100 осіб.

Міністерство охорони здоров'я Чехії повідомило, що на коронавірус захворіли 111 людей.

До слова Чехія оголосила про новий етап скасування карантину: відкриють ресторани і басейни

Скільки хворих на COVID-19 в Чехії

Всього в країні, станом на 19 травня, зафіксовано 8 586 інфікованих. Від ускладнень, на жаль, померли 297 осіб.

До слова, впродовж місяця в Чехії щодня реєстрували менше як 100 нових заражень коронавірусом. А з 24 квітня уряд почав послаблювати карантин.

Карантин в Чехії: що відомо

  • З 24 квітня чехам дозволили вільно переміщатися по країні та навіть виїжджати за кордон.
  • 17 травня сплив термін дії надзвичайного стану.
  • З 11 травня у країні почали працювати ТРЦ, ресторани, кінотеатри, та навіть частково поновили міжнародне сполучення.
  • Уряд Чехії планує суттєво послаблювати карантин з 25 травня.
  • Чехія – перша країна у світі, яка вже дозволила не носити захисні маски у відкритих громадських місцях.

 

Автор: Юлія Гілей
Теги: Коронавірус COVID-19 Лікування Здоров'я Новини Здоров'я Чехія
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