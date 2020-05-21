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Через коронавірус люди все частіше зловживають алкоголем

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Проблема з алкоголем через коронавірус
Проблема з алкоголем через коронавірус / theguardian.com

Через карантин та коронавірус збільшується кількість алкогольно залежних людей. Експерти попереджають, що під час пандемії зловживання найбільш небезпечне.

Експерти з алкогольної залежності опублікували статтю у виданні British Medical Journal (BMJ), де попереджають про зростання кількості вживання алкоголю в Великобританії.

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За тиждень до 21 березня, коли в Англії ввели карантин, продажі алкоголю зросли на 67%. Ситуація може бути схожою і в інших країнах, попереджають автори. Для порівняння, загальні продажі супермаркетів збільшилися лише на 43%. 

Ці дані свідчать про те, що тим, хто вже бореться з алкогольною залежністю, і тим, хто знаходиться на межі залежності, особливо потрібна термінова підтримка.

Безпосередньо перед тим, як пандемія коронавірусу розпочалася  в Великобританії, Alcohol Health Alliance UK заснував Комісію з боротьби зі шкодою алкоголю (Commission on Alcohol Harm).

Алкоголь і насилля 

Автори вказують на те, що алкоголь тісно пов'язаний з насиллям в сім'ї, і однією з перших проблем карантину стало збільшення кількості звернень до благодійних установ по боротьбі з насильством.

За їхніми словами, хоча зв'язок між алкоголем і насиллям в сім'ї є складним, дослідження показують, що на момент нападу 73% осіб, які вчинили насильство в сім'ї, пили.

Як і в багатьох аспектах епідемії коронавірусу, тільки в ретроспективі ми зможемо виміряти вплив соціальної ізоляції, втрати робочих місць і фінансового краху на вживання алкоголю. Якщо ми не будемо готуватися до виходу з пандемії, ми побачимо ще більший ріст шкоди від алкоголю для цілого покоління,
– йдеться в статті.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Алкоголь Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування
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