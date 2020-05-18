Через коронавірус у Швеції смертність найбільша за останніх 25 років

Минулого місяця у Швеції через пандемію коронавірусу зафіксували найвищу смертність, ніж у будь-якому іншому місяці з 1993 року.

Таку інформацію надало Статистичне управління Швеції, пише swissinfo.

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Зазначимо, що Швеція не дотримувалася суворих правил карантину, які ввели інші держави. Саме тому в країні вища смертність, ніж в інших скандинавських країнах. Шведська влада пояснювала своє рішення тим, що вони не можуть обмежувати права та свободи своїх громадян, які гарантує Конституція.

Уряд обрав стратегію зі здобуття "колективного імунітету" шляхом збільшення кількості людей, які контактували з вірусом. Ця стратегія має на меті не допустити другої хвилі зараження. Через таку політику на владу Швеції впав шквал критики з боку інших країн.

Всього в раїні з початку спалаху померло близько 3700 людей від COVID-19. Але епідемія не була такою смертельною, як деякі сезонні ГРВІ за останні три десятиліття.

У грудні 1993 року смертність становила 11 057 осіб у порівнянні з 10 458 у квітні цього року.

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