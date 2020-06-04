У міру зростання психологічного стресу, який люди відчувають через коронавірусну пандемію, ризик суїциду теж збільшується. Дослідники вважають, що найближчим часом багато країн зіткнуться із загостренням цієї проблеми.

Все більша кількість досліджень показують негативний вплив COVID-19 на психічне здоров'я жителів різних країн світу, пише CTV News.

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Особливо прикро епідемію сприймають люди з вже наявними психічними порушеннями, включаючи депресію і тривожні розлади. Постійні страхи збільшують рівень психозів і маніакальних розладів.

Нове дослідження вчених Університету Торонто передбачає, що економічні наслідки у зв'язку з масовим безробіттям можуть привести до зростання числа самогубств у Канаді до кінця 2021 року на 2 114 осіб.

Експерти підкреслюють, що вже спостерігають найвищі показники безробіття в країні з початку 1980-х. Масштабна програма зі створення робочих місць в Канаді, яка тривала останні 15 років, фактично похована хвилею звільнень.



Стрес через коронавірус і безробіття збільшує кількість самогубств \ Фото unsplash

Безробіття і невпевненість в завтрашньому дні будуть основними драйверами самогубств серед громадян цієї країни й багатьох інших держав. В Україні ситуація ще гірша, тому цифри можуть бути значно вищими.

Станом на 1 червня в Україні офіційно зареєстрували понад 510 тисяч безробітних за даними Держслужби. З початку карантину кількість офіційно безробітних в Україні подвоїлася.

Дослідники спрогнозували, що на кожне збільшення показників безробіття на 1% додаткова смертність серед людей молодше 65 років від суїциду також буде рости на 1%.

Як зменшити рівень суїциду

Це негативна тенденція, яку можна переламати, якщо полегшити доступ громадян до психотерапії. Необхідно збільшити кількість психологів, які допоможуть розбиратися з найсильнішим стресом, що навалилися на людей.

При цьому справжні цифри суїцидів можуть бути значно вищі за офіційні, оскільки деякі сім'ї спеціально не оголошують причин смерті своїх родичів