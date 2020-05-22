Через коронавірус в Україні може виникнути спалах й інших інфекційних хвороб, – МОЗ

Через епідемію коронавірусу в Україні за перший квартал 2020 року на 20% знизився рівень вакцинації на кір, краснуху та паротит. Це може призвести до спалаху цих хвороб.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, пише 24 канал.

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За його словами, з регіонів України надійшла інформація щодо імунізації, яка викликає серйозне занепокоєння.

Максим Степанов “МОЗ отримало дані за перший квартал 2020 року щодо показників родинної імунізації й нас занепокоїла ситуація. Виходячи з цих показників, у першому кварталі ми бачимо зниження показників родинної імунізації загалом на 5%. Щодо ситуації імунізації на кір, краснуху та паротит, то на наше переконання, вона є критичною – зниження на 20%”.

Він наголосив, що вже 22 травня відомство відправить відповідний лист до голів ОДА, щоб вони налагодили процес вакцинації згідно з календарем щеплень.



Календар профілактичних щеплень в Україні / Інфографіка 24 каналу

Нагадаємо, минулого року Україна займали одне з перших місць за поширенням кору. Така ситуація виникла через відмову від вакцинації. До 26 вересня 2019-го на кір захворіли 57 982 людини – 27 465 дорослих і 30 517 дітей. За 2018 рік на кір захворіла 54 481 людина — 20 204 дорослих та 34 277 дітей.

Експерти запевняють, що пандемія – не привід відмовлятися від щеплень, вони не несуть жодної небезпеки для імунітету.