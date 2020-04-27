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Через COVID-19 у працівників закривають станцію медичної допомоги: деталі

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Станцію швидкої закривають через масове зараження коронавірусом
Станцію швидкої закривають через масове зараження коронавірусом / firtka.if.ua

У працівників станції Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги виявили масове зараження коронавірусом. Усі вони пройшли ПЛР-тестування.

Зараз станцію швидкої тимчасово закрили. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Мукачівської міської ради.

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Коронавірус виявили у 16 із 25 працівників. До того ж, інфекцію також підтвердили в 3 контактних осіб.

У міськраді повідомили, що вони вжили всі необхідні заходи, щоб запобігти подальшому поширенню хвороби. Працівників швидкої відправили на самоізоляцію. Згодом вони пройдуть ПЛР-тестування. Станцію буде тимчасово зачинено поки не будуть відомі результати досліджень.

 Як відрізняються тести на коронавірус
Як відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Керівництво центру повинно забезпечити невідкладну медичну допомогу місцевим жителям. Додатково залучать працівників кол-центру "Сім’я", які цілодобово надаватимуть консультації. У разі необхідності залучатимуть додаткових спеціалістів.

Коли швидка приїде на виклик
Коли швидка приїде на виклик / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про коронавірус в Україні?В Україні підтвердили 9 009 випадків зараження COVID-19, серед інфікованих – 220 пацієнтів померли, ще 864 хворих – одужали. Зокрема, у Закарпатській області — 375 випадків.

Автор: Аліна Оліховська
Теги: Здоров'я Лікування Лікарня Новини Закарпаття Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні
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