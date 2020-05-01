Через карантин люди менше займаються сексом, – Durex
У компанії Reckitt Benckiser, якій належить виробник презервативів Durex, заявляють, що їхній продаж почав падати з березня 2020 року. У компанії це пов'язують з карантинними обмеженнями у більшості країн.
Продаж презервативів почав падати, оскільки у людей тепер менше можливостей проявляти сексуальну активність та знайомитися з новими партнерами. Про це заявив керівник компанії Лаксман Нарасімхан, повідомляє BBC.
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Водночас менше сексу стало і в пар, які живуть разом. Нарасімхан заявляє, що такі тенденції спостерігають як у Великій Британії, так і всюди, де були запроваджені карантинні обмеження.
До слова, компанія Reckitt Benckiser також займається виробництвом антисептиків та побутової хімії. Попит на ці товари навпаки зріс.
Цікаво, що у християн більша частина карантину припала саме на період великоднього посту, коли у плані сексуальних відносин теж діють певні обмеження. Цей фактор теж міг вплинути на загальну картину.
Що відомо про карантин у Європі?Однією з перших європейських країн карантин ввели в Італії ще 9 березня. Далі протягом близько тижня він розповсюдився по усій Європі. В Україні його ввели з 12 березня.