Через карантин Охматдит припиняє приймати пацієнтів на планові операції

Національна дитяча спецлікарня "Охматдит" припиняє з 19 березня до 3 квітня прийом пацієнтів на планові операції та обмежує відвідування пацієнтів. Усе через вимогу влади на період карантину в Україні тимчасово заборонити планові операції та перепрофілювати медзаклади для прийому та лікування інфікованих коронавірусом.

"Наша лікарня припиняє плановий прийом пацієнтів, планові оперативні втручання та планові консультації в поліклініці. В тому числі з 17.03.20 року буде суттєво обмежене відвідування пацієнтів, що перебувають у стаціонарі, задля безпеки пацієнтів", – повідомили на фейсбук-сторінці "Охматдиту".

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Там наголосили, що лікарня не веде прийом інфекційних хворих. Тому з симптомами ГРВІ необхідно звертатися до сімейного лікаря або до інфекційних стаціонарів, що визначені як базові по Києву:

Київська міська дитяча клінічна лікарня №1,

Київська міська дитяча клінічна лікарня №2,

Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня.

У цих лікарнях експрес-тести на коронавірус проводяться виключно за медичними показаннями та безкоштовно, наголосили в "Охматдиті".

Яка ситуація з коронавірусом в Україні? Станом на 17 березня в Україні є 7 підтверджених випадків інфікування коронавірусом. Одна людина померла від коронавірусу – літня жінка з Житомирщини. У Чернівцях також померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.

Що ще заборонено в Україні на період карантину:



Заборони та обмеження на період карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу