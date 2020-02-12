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Через коронавірус китайські студенти в Україні скаржаться на упереджене ставлення

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Через коронавірус китайські студенти в Україні скаржаться на упереджене ставлення / Кадр з відео

Через коронавірус китайські студенти в Україні скаржаться на упереджене ставлення попри те, що вони не були вдома кілька місяців. Від упередженого ставлення страждають і громадяни Південної Кореї.

"Деякі іноземці ставляться до нас так, ніби ми – вірус. Але я хочу сказати, що всі китайці налаштовані оптимістично, і ми – не вірус. Ми здорові. І ми з надією дивимося в майбутнє", – сказала в коментарі ВВС китаянка Шао Інь Жу.

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Від упередження страждають і представники інших країн, зокрема Південної Кореї.

"Зараз українці бояться не тільки китайців, а взагалі китайців, японців, корейців. Я кореєць, але відчуваю, що багато хто мене уникає через те, що я здаюся китайцем", – розповів Якуб з Південної Кореї.

Дивіться відео про ставлення в Україні до студентів з Китаю:

Додамо, що станом на 12 лютого кількість померлих від коронавірусу сягнула 1115 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 45 тисяч по всьому світу.

В Україні не підтвердився жоден випадок підозри на коронавірус. Але тим часом 2 українців підхопили коронавірус втім на лайнері Diamond Princess, що перебуває в карантині в Японії.

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Важлива інформація про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Ірина Кошанська
Теги: Китай Коронавірус 2020 Новини України Інфекція Студенти Південна Корея Здоров'я Здорове життя
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