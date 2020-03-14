Через коронавірус Lifecell просить українців повернутися додому з-за кордону

Через загрозу поширення коронавірусу, Україна закриває авіасполучення. У зв'язку з цим, Lifecell надсилає українцям повідомлення з проханням повернутися додому до вказаного терміну.

Lifecell просить українців, які перебувають закордоном, повернутися додому до 23:59 16 березня, повідомляє телеграм-канал Коронавірус Онлайн.

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Адміністратори каналу поділилися фотографією читачки, яка перебуває у Стамбулі. На фото видно повідомлення, яке прийшло на її телефон від оператора Lifecell.



Lifecell закликає українців повернутися додому з-за кордону / Telegram

Нагадаємо, що з 17 березня Україна зупиняє авіасполучення з іншими країнами. Володимир Зеленський закликав усіх громадян повернутися в країну до вказаного числа.

Тих, хто не встигне зробити цього через об'єктивні причини, заберуть спецрейсами.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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