В Україні відправлятимуть в ізоляцію всіх прибулих із Хубея

У зв'язку з поширенням коронавірусу Кабмін встановив тимчасові обмеження для прибулих в Україну з китайської провінції Хубей. Так, усі прибулі з Хубея відправлятимуться на 14 днів в ізоляцію у спеціальні установи.

"Зазначене розпорядження КМУ встановлює тимчасові обмеження та особливі умови для в’їзду в Україні осіб, які перебували у провінції Хубей Китайської Народної Республіки, шляхом їх ізоляції протягом 14 днів у визначені Міністерством охорони здоров’я заклади", – повідомили в МОЗ.

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Станом на 8 лютого у світі лабораторно підтверджені 34 тисячі 909 випадків захворювань на новий коронавірус. З них 724 – закінчилися смертю.

При цьому 71% всіх випадків інфікування коронавірусом зафіксовані саме в провінції Хубей.

В Україні наразі не зафіксовано жодного випадку захворювання коронавірусом.

Симптоми коронавірусу:

висока температура, яка стабільно тримається;

погіршення загального стану;

втрата апетиту;

часте дихання, виникає задишка;

слабкість, млявість, зниження активності;

кашель різної інтенсивності.



Що треба знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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