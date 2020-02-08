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В Україні відправлятимуть в ізоляцію всіх прибулих із Хубея

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Через коронавірус прибулих із Хубея в Україні відправлятимуть в ізоляцію в спецустанови / fakty.ua

У зв'язку з поширенням коронавірусу Кабмін встановив тимчасові обмеження для прибулих в Україну з китайської провінції Хубей. Так, усі прибулі з Хубея відправлятимуться на 14 днів в ізоляцію у спеціальні установи.

"Зазначене розпорядження КМУ встановлює тимчасові обмеження та особливі умови для в’їзду в Україні осіб, які перебували у провінції Хубей Китайської Народної Республіки, шляхом їх ізоляції протягом 14 днів у визначені Міністерством охорони здоров’я заклади", – повідомили в МОЗ.

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Станом на 8 лютого у світі лабораторно підтверджені 34 тисячі 909 випадків захворювань на новий коронавірус. З них 724 – закінчилися смертю.

При цьому 71% всіх випадків інфікування коронавірусом зафіксовані саме в провінції Хубей.

В Україні наразі не зафіксовано жодного випадку захворювання коронавірусом.

Симптоми коронавірусу:

  • висока температура, яка стабільно тримається;
  • погіршення загального стану;
  • втрата апетиту;
  • часте дихання, виникає задишка;
  • слабкість, млявість, зниження активності;
  • кашель різної інтенсивності.

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Що треба знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Ірина Кошанська
Теги: Новини України Здоров'я Здорове життя Коронавірус 2020 Китай Міністерство охорони здоров’я Лікування
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