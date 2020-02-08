В Україні відправлятимуть в ізоляцію всіх прибулих із Хубея
У зв'язку з поширенням коронавірусу Кабмін встановив тимчасові обмеження для прибулих в Україну з китайської провінції Хубей. Так, усі прибулі з Хубея відправлятимуться на 14 днів в ізоляцію у спеціальні установи.
"Зазначене розпорядження КМУ встановлює тимчасові обмеження та особливі умови для в’їзду в Україні осіб, які перебували у провінції Хубей Китайської Народної Республіки, шляхом їх ізоляції протягом 14 днів у визначені Міністерством охорони здоров’я заклади", – повідомили в МОЗ.
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Станом на 8 лютого у світі лабораторно підтверджені 34 тисячі 909 випадків захворювань на новий коронавірус. З них 724 – закінчилися смертю.
При цьому 71% всіх випадків інфікування коронавірусом зафіксовані саме в провінції Хубей.
В Україні наразі не зафіксовано жодного випадку захворювання коронавірусом.
Симптоми коронавірусу:
- висока температура, яка стабільно тримається;
- погіршення загального стану;
- втрата апетиту;
- часте дихання, виникає задишка;
- слабкість, млявість, зниження активності;
- кашель різної інтенсивності.
Що треба знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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