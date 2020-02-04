Через коронавірус круїзний лайнер помістили на карантин у Японії

Зараження коронавірусом виявили в одного з пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess. Тож судно з 3500 людей на борту помістили в карантин у японському порту Йокогами.

Пасажирам Diamond Princess доведеться провести в ізоляції приблизно добу, допоки не будуть готові результати відповідного аналізу, повідомляє DW. Усе тому, що кілька днів тому в Гонконзі з корабля зійшов 80-річний чоловік, у якого 3 лютого виявили коронавірус.

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Після цього 7 людей на лайнері відчули себе погано і звернулися по допомогу.

На сьогодні в Японії виявлено 20 випадків захворювань на коронавірус. За останніми даними, кількість хворих у всьому світі на коронавірус сягає вже 20 тисяч 438 осіб, померлих від недуги – 435.

Як не заразитися коронавірусом:

регулярно мийте руки з милом;

закривайте ніс та рот, коли чхаєте;

термічно обробляйте м'ясо, яйця та рибу;

мийте фрукти та овочі;

уникайте тісного контакту з тими, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;

уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.

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Що треба знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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