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Через коронавірус у медиків на Одещині закривають на карантин цілу лікарню

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Подільську міську лікарню закриавють на карантин через хворих на коронавірус медиків / oblrada.odessa.gov.ua

На Одещині закрили на двотижневий карантин і дезінфекцію Подільську міську лікарню через велику кількість хворих на коронавірус медиків.

"Подільська міська лікарня зачиняється на двотижневий карантин. Усі медпрацівники та пацієнти в обов’язковому порядку пройдуть ПЛР-тестування", – повідомив у фейсбуці голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций.

До теми У Подільську від коронавірусу помер 60-річний лікар

Надзвичайники проведуть у всіх приміщеннях повну дезінфекцію.

Голова ОДА відзначив, що так вирішили у зв’язку з тим, що у Подільську найбільша кількість хворих серед медпрацівників.

За словами Куцого, станом на ранок 21 квітня на Одещині підтвердили 146 випадків захворювання на коронавірус. З них в Одесі – 43 випадки, у Подільську – 37 та в Біляївському районі з містом Теплодар – 27.

Зауважимо, що загалом в Україні на коронавірус від початку епідемії захворіли вже 1074 працівники медичної сфери.


Як відрізнити коронавірус від інших недуг / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Кошанська
Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Коронавірус COVID-19 Новини Одеси Лікування Медицина Здоров'я
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