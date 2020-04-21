Через коронавірус у медиків на Одещині закривають на карантин цілу лікарню
На Одещині закрили на двотижневий карантин і дезінфекцію Подільську міську лікарню через велику кількість хворих на коронавірус медиків.
"Подільська міська лікарня зачиняється на двотижневий карантин. Усі медпрацівники та пацієнти в обов’язковому порядку пройдуть ПЛР-тестування", – повідомив у фейсбуці голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций.
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Надзвичайники проведуть у всіх приміщеннях повну дезінфекцію.
Голова ОДА відзначив, що так вирішили у зв’язку з тим, що у Подільську найбільша кількість хворих серед медпрацівників.
За словами Куцого, станом на ранок 21 квітня на Одещині підтвердили 146 випадків захворювання на коронавірус. З них в Одесі – 43 випадки, у Подільську – 37 та в Біляївському районі з містом Теплодар – 27.
Зауважимо, що загалом в Україні на коронавірус від початку епідемії захворіли вже 1074 працівники медичної сфери.
Як відрізнити коронавірус від інших недуг / Інфографіка 24 каналу
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