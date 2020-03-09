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Через коронавірус у МЗС підготували рекомендації українцям

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МЗС просить не їхаити українів в країни, де коронавірус поширився найбільше / di.se

У відомстві зазначили, що українцям слід утриматися від поїздок в країни, у яких випадки захворювання на Covid-19 зафіксовані найбільше.

У МЗС також розповіли, як діяти землякам, котрі вже перебувають в країнах, де лютує коронавірус.

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Через поширення у світі коронавірусу, МЗС рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до країн або окремих територій держав, найбільш уражених вірусом,
– зазначили у відомстві.

Окрім того, у МЗС наголосили, що землякам, які наразі перебувають за кордоном, слід бути особливо уважними та обережними, дотримуватися вимог місцевих органів влади, зокрема уникати відвідування регіонів, де захворювання найбільш поширене.

Також варто повідомити про своє місце перебування та дані для зв'язку до найближчої дипломатичної установи України. І звісно, дотримуватися рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, які допоможуть запобігти поширенню коронавірусу Covid-19.

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями:

  • Необхідно мити руки з милом та дотримуватись елементарних правил гігієни. Якщо немає доступу до води та мила – скористайтесь антисептиком (обробляйте руки не менше ніж 30 секунд).
  • Неодмінно закривайте ніс та рот, коли чхаєте. Й не рукою, а ліктем.
  • М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись.
  • Ретельно мийте фрукти та овочі.
  • Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання.
  • У випадку епідемії, уникайте скупчень людей та на деякий час забудьте про використання громадського транспорту.
  • Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.


Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Подорожі Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 МЗС України Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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