Через коронавірус у тюрмах Італії бунти: 6 в'язнів загинули

В Італії в'язні протестують проти обмежень, які ввела влада для боротьби з коронавірусом.

Відтак, шестеро людей загинули. Принаймні двоє з них бути під дією наркотиків, пише ВВС.

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Чому протестують в'язні

Бунт розпочався в неділю, коли шістдесят в'язнів підпалили в'язницю, при спробі втечі. Протести почалися після того, як ув'язненим повідомили про тимчасову заборону відвідування родичами та друзями. Водночас ув'язненим було дозволено зв'язуватися з відвідувачами телефоном або іншими дистанційними способами.



В'язні влаштували пожежу коли намагалися втекти/Фото: ВВС

Співробітники в'язниці зупинили втечу. Втім деякі в'язні проникнули в медпункт і прийняли препарати, зокрема метадон.

Загалом протести відбулися у чотирьох італійських в'язницях. Нові правила призвели до хаосу в тюрмах Модени, Неаполя, Александрії та Фронзіноне.



Після пожежі в'язні пробралися в медпункт, аби викрасти психотропні препарати/Фото:BBC

Що відомо про коронавірус в Італії? В Італії померли 107 людей, у яких виявили коронавірус. Загалом кількість хворих на коронавірус Covid-2019 у країні наближається до чотирьох тисяч. 23 провінції Італії потрапили до "червоної зони" через спалах коронавірусу. Влада країни запроваджує дуже суворі обмеження: заборону на в'їзд та виїзд, закриття громадських місць, скасування усіх заходів.

Головне про Covid-19

Станом на 9 березня на китайський коронавірус кількість хворих зросла до 110 276 тисяч людей, з них померли – понад 3 тисячі осіб. Одужали 62 тисячі людей.

Коронавірус поширився на більшість європейських країн, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії – 7 375 людей.

У решті світу найбільше від коронавірусу страждають у Китаї, де його вперше виявили, а також у Південній Кореї та Ірані.

Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.

Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. Захворів чернівчанин, який подорожував по Італії. Наразі він отримує потрібне лікування.

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