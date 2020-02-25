24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Спецкилими і лампа: через коронавірус в аеропорту Херсона посилили заходи безпеки

-
Через коронавірус в аеропорту Херсона посилили заходи безпеки / khersondaily.com

Через поширення коронавірусу у світі, в міжнародному аеропорту "Херсон" фельдшер оглядатиме пасажирів з симптомами, схожими на вірусні респіраторні захворювання. В аеропорту визначена окрема карантинна стоянка для літаків – якщо борт санітарний або на ньому люди з підозрою на хворобу.

"Пасажирів, у яких є симптоми, схожі на вірусні респіраторні захворювання, оглядатиме фельдшер аеропорту та вимірюватиме температуру за допомогою безконтактного термометра. В разі підозри на коронавірус до приїзду медпрацівників людей ізолюють у спеціальну кімнату", – повідомили у пресслужбі Херсонської ОДА з посиланням на першого заступника директора КП "Херсонські авіалінії" Анатолія Ткача.

Важливо: Коронавірус в Європі: в яких країнах зафіксували Covid-19

Потім людей доставлятимуть у медзаклад для комплексних консультацій та обстежень. Прийматиме таких людей Херсонська обласна інфекційна лікарня імені Горбачевського.

Персонал, залучений до обслуговування рейсів, які прибувають із країн з ускладненою епідемічною ситуацією, укомплектований респіраторними масками, гумовими рукавичками та засобами для дезінфекції.

Перед трапами встановлені спеціальні килими, оброблені дезінфікуючим розчином, у терміналі – бактерицидна лампа.

Додамо, що через поширення коронавірусу в Італії, в аеропорту "Київ" (Жуляни) почали проходити обов'язкову температурну перевірку всі пасажири, які прибувають рейсами прямого авіасполучення з Італією. Зауважимо, що від коронавірусу в Італії померли 10 людей, де понад 300 – занедужали.

що відомо про коронавірус міфи та правда фейки про коронавірус правда
Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
сьогодні
Автор: Ірина Кошанська
Теги: Лікування авіація Новини України Новини Херсона Коронавірус 2020 Здорове життя Здоров'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:48 Арбідол і коронавірус: чи справді радянський препарат може вилікувати Covid-19
Олександр Бевза
22 лютого 09:30 Як не купити фальсифіковані ліки та що робити, якщо це сталося
Олександр Бевза
20 лютого 08:20 "Моя хата скраю": чому українці, які виступають проти евакуації людей з Уханя, – неправі
Олександр Бевза
17 лютого 19:00 Паліативна допомога: що це, для кого створена та де її отримати
14 лютого 09:00 Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
Олександр Бевза
Новини
Більше новин
Залиште відгук