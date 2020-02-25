Спецкилими і лампа: через коронавірус в аеропорту Херсона посилили заходи безпеки

Через поширення коронавірусу у світі, в міжнародному аеропорту "Херсон" фельдшер оглядатиме пасажирів з симптомами, схожими на вірусні респіраторні захворювання. В аеропорту визначена окрема карантинна стоянка для літаків – якщо борт санітарний або на ньому люди з підозрою на хворобу.

"Пасажирів, у яких є симптоми, схожі на вірусні респіраторні захворювання, оглядатиме фельдшер аеропорту та вимірюватиме температуру за допомогою безконтактного термометра. В разі підозри на коронавірус до приїзду медпрацівників людей ізолюють у спеціальну кімнату", – повідомили у пресслужбі Херсонської ОДА з посиланням на першого заступника директора КП "Херсонські авіалінії" Анатолія Ткача.

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Потім людей доставлятимуть у медзаклад для комплексних консультацій та обстежень. Прийматиме таких людей Херсонська обласна інфекційна лікарня імені Горбачевського.

Персонал, залучений до обслуговування рейсів, які прибувають із країн з ускладненою епідемічною ситуацією, укомплектований респіраторними масками, гумовими рукавичками та засобами для дезінфекції.

Перед трапами встановлені спеціальні килими, оброблені дезінфікуючим розчином, у терміналі – бактерицидна лампа.

Додамо, що через поширення коронавірусу в Італії, в аеропорту "Київ" (Жуляни) почали проходити обов'язкову температурну перевірку всі пасажири, які прибувають рейсами прямого авіасполучення з Італією. Зауважимо, що від коронавірусу в Італії померли 10 людей, де понад 300 – занедужали.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу