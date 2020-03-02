Через коронавірус в Таджикистані заборонили в'їзд громадянам 35 країн

Агентство цивільної авіації Таджикистану наказало місцевим і закордонним авіакомпаніям та туроператорам не брати на борт громадян 35 країн.

Натомість громадян Таджикистану, які повернуться додому з цих країн, розмістять на двотижневий карантин, повідомляє Asia-plus.

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Такими заходами влада Таджикистану прагне забезпечити здоров'я та безпеку своїм громадянам.

Список країн, громадянам яких Таджикистан тимчасово заборонив в'їзд:

КНР, Японія, Корея, В'єтнам, Сінгапур, Австралія, Малайзія, Камбоджа, Філіппіни, Таїланд, Непал, Шрі-Ланка, Індія, Фінляндія, Італія, Британія, Іспанія, Швеція, Бельгія, Ізраїль, Австрія, Хорватія, Швейцарія, США, Канада, ОАЕ, Єгипет, Іран, Ліван, Кувейт, Бахрейн, Оман, Афганістан, Ірак та Алжир.

У випадку продажу авіаквитків і здійснення перельотів в аеропорти Таджикистану, громадяни вищезгаданих країн будуть повернуті цими ж рейсами назад,

– йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим, авіакомпанії уповноважені повернути гроші тим особам, які придбали квитки заздалегідь. Turkish Airlines вже розіслали це повідомлення всім аеропортам, з якими співпрацює. Втім, як зазначає ЗМІ, питання про повернення суми авіаквитків, куплених на рейси Turkish Airlines, залишається відкритим.

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Що потрібно знати про коронавірус / 24 канал

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