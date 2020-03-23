Через коронавірус в Україні можуть масово звільнити в'язнів

В Україні Міністерство юстиції не виключає масове звільнення ув'язнених через поширення коронавірусу. Втім, у відомості запевнили, що поки такий варіант опрацьовують лише в теорії.

Про це заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, яка відповідає за пенітенціарну систему пише РБК-Україна.

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За її словами, наразі не йдеться про масове звільнення в'язнів через ситуацію з коронавірусом.

Все-таки одна з наших цілей – це охорона суспільства від осіб, які вчинили небезпечні злочини,

– зазначила Висоцька.

З усім тим, вона підкреслила, що Мін'юст не відкидає такий механізм.

Ми зараз вивчаємо практику інших країн, вивчаємо, які зміни в наше законодавство могли б бути прийняті в екстреному порядку з даного питання, але поки що це в теорії,

– пояснила заступниця.

Євген Захаров – співголова Харківської правозахисної групи пояснив, як масове звільнення може бути реалізовано на практиці.

На його думку, слід забезпечити автоматичний вихід з в'язниць злочинців, які мають право на умовно-дострокове звільнення.

Зокрема, в Італії в'язні протестують проти обмежень, які ввела влада для боротьби з коронавірусом, відтак, шестеро людей загинули.

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