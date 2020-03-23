24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Через коронавірус в Україні можуть масово звільнити в'язнів

- Читать новость на русском
Через короанавірус можуть звільнити в'язнів / dyvys.info

В Україні Міністерство юстиції не виключає масове звільнення ув'язнених через поширення коронавірусу. Втім, у відомості запевнили, що поки такий варіант опрацьовують лише в теорії.

Про це заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, яка відповідає за пенітенціарну систему пише РБК-Україна.

Читайте також: В Ірані через коронавірус звільнили тисячі в’язнів

За її словами, наразі не йдеться про масове звільнення в'язнів через ситуацію з коронавірусом.

Все-таки одна з наших цілей – це охорона суспільства від осіб, які вчинили небезпечні злочини,
– зазначила Висоцька.

З усім тим, вона підкреслила, що Мін'юст не відкидає такий механізм.

Ми зараз вивчаємо практику інших країн, вивчаємо, які зміни в наше законодавство могли б бути прийняті в екстреному порядку з даного питання, але поки що це в теорії,
– пояснила заступниця.

Євген Захаров – співголова Харківської правозахисної групи пояснив, як масове звільнення може бути реалізовано на практиці.

На його думку, слід забезпечити автоматичний вихід з в'язниць злочинців, які мають право на умовно-дострокове звільнення.

Зокрема, в Італії в'язні протестують проти обмежень, які ввела влада для боротьби з коронавірусом, відтак, шестеро людей загинули.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Скільки людей захворіло на коронавірус Covid-2019 та у яких країнах: онлайн-мапа
сьогодні
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Новини Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
20 березня 17:56 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
20 березня 14:56 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
19 березня 19:53 Плаквеніл проти коронавірусу: Трамп заявив про ефективність препарату
Анастасія Кушпіт
18 березня 20:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
18 березня 17:27 Фавіпіравір проти коронавірусу: чому виникають сумніви в ефективності препарату
Анастасія Кушпіт
Новини
Більше новин
Залиште відгук