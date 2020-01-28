Через коронавірус заборонять вивіз домашніх тварин з Китаю

Нині по всьому світу діє заборона на тварин з Китаю, втім скоро не дозволятимуть вивозити й домашніх тварин.

Таку можливість припустив виконавець обов'язків голови "Центру громадського здоров'я" Ігор Кузін під час пресбрифінгу МОЗ, який відбувся 28 січня.

До теми: Тести для перевірки на коронавірус з Китаю будуть в Україні до кінця тижня, – МОЗ

Нагадаємо, що від 16 січня діє заборона на тимчасове перевезення диких тварин з Китаю.

У багатьох провінціях країни заведено вживати диких тварин у їжу, натомість фахівці вважають, що новий вид китайського коронавірусу міг походити від змії.

Коронавірус – що це? Це група вірусів, які можуть передатись від тварини до людини та здатні викликати застудні захворювання та нетипові пневмонії. В основному, коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини.

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

Станом на 28 січня від нового коронавірусу у Китаї померли 106 людей.

На китайський коронавірус по всьому світу хворіє 4600 осіб.

осіб. В Україні поки що не зафіксували жодного спалаху захворювання.

захворювання. Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до Китаю.

Якщо у вас піднялася температура, з’явилися симптоми грипу чи респіраторного захворювання, радимо вам все ж навідатися до лікарні для того, аби точно визначити вид інфекції.

Коронавірус - симптоми Лихоманка;

Головний біль;

Кашель;

Ускладнене дихання;

Слабкість;

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