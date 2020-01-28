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Через коронавірус заборонять вивіз домашніх тварин з Китаю

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Заборона на вивіз домашніх тварин з Китаю / ageas.co

Нині по всьому світу діє заборона на тварин з Китаю, втім скоро не дозволятимуть вивозити й домашніх тварин.

Таку можливість припустив виконавець обов'язків голови "Центру громадського здоров'я" Ігор Кузін під час пресбрифінгу МОЗ, який відбувся 28 січня.

До теми: Тести для перевірки на коронавірус з Китаю будуть в Україні до кінця тижня, – МОЗ

Нагадаємо, що від 16 січня діє заборона на тимчасове перевезення диких тварин з Китаю.

У багатьох провінціях країни заведено вживати диких тварин у їжу, натомість фахівці вважають, що новий вид китайського коронавірусу міг походити від змії.

 
Коронавірус – що це?
Це група вірусів, які можуть передатись від тварини до людини та здатні викликати застудні захворювання та нетипові пневмонії. В основному, коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини.

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

Якщо у вас піднялася температура, з’явилися симптоми грипу чи респіраторного захворювання, радимо вам все ж навідатися до лікарні для того, аби точно визначити вид інфекції. 

 
Коронавірус - симптоми
  • Лихоманка;
  • Головний біль;
  • Кашель;
  • Ускладнене дихання;
  • Слабкість;

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Коронавірус: в Китаї починають запроваджувати воєнний стан
сьогодні
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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Здоров'я Здорове життя Міністерство охорони здоров’я
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