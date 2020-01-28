Через коронавірус заборонять вивіз домашніх тварин з Китаю
Нині по всьому світу діє заборона на тварин з Китаю, втім скоро не дозволятимуть вивозити й домашніх тварин.
Таку можливість припустив виконавець обов'язків голови "Центру громадського здоров'я" Ігор Кузін під час пресбрифінгу МОЗ, який відбувся 28 січня.
До теми: Тести для перевірки на коронавірус з Китаю будуть в Україні до кінця тижня, – МОЗ
Нагадаємо, що від 16 січня діє заборона на тимчасове перевезення диких тварин з Китаю.
У багатьох провінціях країни заведено вживати диких тварин у їжу, натомість фахівці вважають, що новий вид китайського коронавірусу міг походити від змії.
Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:
- Станом на 28 січня від нового коронавірусу у Китаї померли 106 людей.
- На китайський коронавірус по всьому світу хворіє 4600 осіб.
- В Україні поки що не зафіксували жодного спалаху захворювання.
- Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
- Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів.
- Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до Китаю.
Якщо у вас піднялася температура, з’явилися симптоми грипу чи респіраторного захворювання, радимо вам все ж навідатися до лікарні для того, аби точно визначити вид інфекції.
- Лихоманка;
- Головний біль;
- Кашель;
- Ускладнене дихання;
- Слабкість;
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.