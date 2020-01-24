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Смертельний коронавірус: у всьому Китаї заборонили туризм

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Закрили китайську стіну / Wikipedia

У Китаї ввели заборону на продаж путівок на внутрішні й міжнародні курорти, він почав діяти 24 січня. Влада вдалася до цих методів через поширення коронавірусу.

Закрили доступ до багатьох визначних пам'яток, враховуючи Великий китайський мур, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Bloomerg.

До теми: Спалах смертельної пневмонії в Китаї: хвороба шириться світом

Доступ закрили до тієї частини стіни, яка знаходиться на перевалі Цзюйюн, а у туристів міста Губе, яке також розташоване біля Великої китайської стіни, перед входом вимірюватимуть температуру. 

Окрім того, до 30 січня закрили пекінський національний стадіон "Пташине гніздо", а з суботи в тому ж місті перестане бути доступною гробниця імператора династії Мін і ліс пагод Іншань.


Закрите місто Ухань / Getty

Нагадаємо, що з суботи закриють і парк розваг Діснейленд, який розташований в Шанхаї. А на додачу компанія Cirque du Soleil оголосила про скасування циркових виступів на сході Китаю.

До слова, у Китаї вже закрили 13 міст, там не функціонує громадський транспорт та скасовано усі вистави, виставки та інші будь-які масові події.

Окрім того, у Пекіні святкування китайського нового року цьогоріч таки не буде. Влада вирішила, що уникнути поширенню масової епідемії таки важливіше, ніж щорічна традиція.

 
Коронавірус – що це?
Це група вірусів, які здатні викликати застудні захворювання та нетипові пневмонії. В основному, коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Пневмонія в Китаї 2020 Китай Здорове життя
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