Майже тисяча лікарень в Україні матиме дефіцит фінансування у 2020 році, – Степанов
Очільник МОЗ пояснив, що зі стартом другого етапу реформи охорони здоров'я міські, районні та обласні лікарні перейшли на іншу систему фінансування. Тепер кошти надходитимуть з Національної служби охорони здоров'я за договорами. Однак у деяких лікарнях України є дефіцит фінансування.
Мовиться про 984 лікарні, які отримають коштів менше, ніж у 2019 році. Про це міністр охорони здоров'я сказав під час брифінгу МОЗ.
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Степанов додав, що зменшення становить приблизно від 10 до 50% у різних лікарнях країни.
Хочу навести конкретний приклад. Візьмемо Центр екстреної медичної допомоги Запорізької області. Недофінансування складатиме 67 мільйонів гривень. За прогнозами керівництва департаменту МОЗ – це скорочення бригад екстреної медичної допомоги,
– повідомив Степанов.
Він наголосив, що зі 154 працюватимуть 110 бригад. Як наслідок – багато людей втратять роботу, а "швидкі" на виклик їхатимуть довше.
Зверніть увагу Другий етап медичної реформи: міфи та правда від Супрун
Зауважимо, що з 1 квітня в Україні стартував другий етап трансформації системи охорони здоров'я. За програмою НСЗУ оплачує лікування пацієнтам на вторинній ланці, відтак кожен має право на безкоштовну медичну допомогу та реабілітацію.
Переваги медичної реформи
- Безоплатність (медична допомога населенню надається безоплатно).
- Доступність (високоякісна допомога будь-якого спеціаліста доступна при наявності страхового поліса).
- Мотивація (легальна економічна мотивація найкращих та найефективніших спеціалістів системи охорони здоров'я).
- Додаткові фінанси (прозоре виявлення можливих джерел фінансового забезпечення страхової моделі).
- Незаангажованість (функція підготовки кадрів переходить до професіоналів, як наслідок – прозоре та незаангажоване ліцензування та сертифікація).
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