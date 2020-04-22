Майже тисяча лікарень в Україні матиме дефіцит фінансування у 2020 році, – Степанов

Очільник МОЗ пояснив, що зі стартом другого етапу реформи охорони здоров'я міські, районні та обласні лікарні перейшли на іншу систему фінансування. Тепер кошти надходитимуть з Національної служби охорони здоров'я за договорами. Однак у деяких лікарнях України є дефіцит фінансування.

Мовиться про 984 лікарні, які отримають коштів менше, ніж у 2019 році. Про це міністр охорони здоров'я сказав під час брифінгу МОЗ.

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Степанов додав, що зменшення становить приблизно від 10 до 50% у різних лікарнях країни.

Хочу навести конкретний приклад. Візьмемо Центр екстреної медичної допомоги Запорізької області. Недофінансування складатиме 67 мільйонів гривень. За прогнозами керівництва департаменту МОЗ – це скорочення бригад екстреної медичної допомоги,

– повідомив Степанов.

Він наголосив, що зі 154 працюватимуть 110 бригад. Як наслідок – багато людей втратять роботу, а "швидкі" на виклик їхатимуть довше.

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Зауважимо, що з 1 квітня в Україні стартував другий етап трансформації системи охорони здоров'я. За програмою НСЗУ оплачує лікування пацієнтам на вторинній ланці, відтак кожен має право на безкоштовну медичну допомогу та реабілітацію.

Переваги медичної реформи

Безоплатність (медична допомога населенню надається безоплатно).

Доступність (високоякісна допомога будь-якого спеціаліста доступна при наявності страхового поліса).

Мотивація (легальна економічна мотивація найкращих та найефективніших спеціалістів системи охорони здоров'я).

Додаткові фінанси (прозоре виявлення можливих джерел фінансового забезпечення страхової моделі).

Незаангажованість (функція підготовки кадрів переходить до професіоналів, як наслідок – прозоре та незаангажоване ліцензування та сертифікація).

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