Через невідому хворобу обличчя чоловіка збільшилось у три рази: моторошні фото

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Ромуло Пілапіл до хвороби і після
Ромуло Пілапіл до хвороби і після / Daily Mail

Мешканець острова Лейте на Філіппінах Ромуло Пілапіл три роки тому захворів на хворобу, яку лікарі не змогли діагностувати досі. За цей час його обличчя набрякло так сильно, що збільшилось у розмірі втричі.

Спочатку у чоловіка почали сильно свербіти очі та ніс. Коли він звернувся до лікарів, то йому поставили діагноз "синусит" (запалення слизової оболонки носових пазух через віруси, бактерії та гриби, яке супроводжується алергічними реакціями – Здоров'я 24) та виписали відповідні ліки. Та після двох тижнів лікування стан Пілапіла не покращився, а обличчя почала набрякати, пише Daily Mail.

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Чоловік звернувся до лікарів ще раз, але у Лейте йому діагноз поставити так і не змогли. Натомість порекомендували поїхати на лікування до Маніли (столиця Філіппін). Проте родина Пілапіла не мала грошей – ні на поїздку, ні на дорогі обстеження. 


Ромуло Пілапіл змушений був піти з роботи через хворобу

На цьому так зване лікування для чоловіка фактично завершилось. З 2018 року через брак коштів він не відвідує медиків та не приймає жодних ліків. 

У Пілапіла серйозний гормональний розлад, а повіки набрякли настільки, що чоловік майже нічого не бачить. 


Чоловік досі не знає, на що хворіє

Родина хворого вирішила розповісти про загадкову хворобу ЗМІ із надією, що йому таки допоможуть. 


Ромуло Пілапіл з дружиною до хвороби

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Медицина Інфекція Філіппіни
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