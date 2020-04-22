Через пандемію коронавірусу лікарі все частіше не діагностують рак
Медики в різних країнах світу тепер зайняті майже виключно діагностикою та лікуванням COVID-19. В результаті, пацієнти з іншими хворобами втратили можливість отримати нормальну діагностику та лікування.
Як свідчить сумна статистика, лікарі загальної практики в Англії та Уельсі щотижня не помічають тепер по 2700 злоякісних новоутворень, пише The Dail Mail.
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Кількість напрямків від цих лікарів до вузьких спеціалістів для уточнення діагнозу впало на 75%, в порівнянні з часом до початку пандемії. Це велика проблема, тому що чим пізніше виявлять пухлину і почнуть лікування, тим вища ймовірність у пацієнтів померти.
Фонд онкологічних досліджень Cancer Research UK підкреслює, що кожного тижня тисячі операбельних злоякісних пухлин стають неоперабельними. Національні програми з діагностики раку грудей, шийки матки і кишківника взагалі тимчасово згорнуті.
Але це не означає, що і сам рак взяв паузу, дозволяючи людству займатися тільки однією хворобою.
Ситуація в Україні
Аналогічна ситуація і в Україні де скасовуються планові обстеження та операції. Встановили обмеження на відвідування поліклінік. Рекомендується лише при різкому погіршенні здоров'я викликати швидку. У довгостроковій перспективі це викличе помітний сплеск смертності.
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