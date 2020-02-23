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Через підозру на коронавірус Ізраїль може помістити 200 корейських туристів на військовій базі

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Спалах коронавірусу / GettyImages

Ізраїль планує відправити на каратин приблизно 200 туристів із Південної Кореї через підозру на коронавірус COVID-19.

Там розглядають можливість помістити їх на військовій базі, повідомляє Middleeastmonitor.

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База розташована у єврейському поселенні на окупованому Західному березі. В цьому селищі – Хар-Гіло – мешканці у відповідь влаштували невелику демонстрацію.

ЗМІ повідомляють, що рекомендації щодо карантину дало Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю. А Міністерство внутрішніх справ внесло Південну Корею та Японію до низки країн, громадянам яких заборонено в’їжджати в Ізраїль і навпаки. У цьому ж списку є Китай і Таїланд.

Наразі відомо, що у Південній Кореї на коронавірус захворіло вже 602 людини. Також Через спалах хвороби з 23 лютого Туреччина та Афганістан закривають кордон з Іраномпосідає друге місце у світі за кількістю смертей від епідемії.

коронавірус
Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Катерина Козачинська
Теги: Новини Ізраїля Південна Корея Коронавірус 2020 Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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