Через пів року в Африці може бути 10 мільйонів хворих на коронавірус, – ВООЗ

За останні 10 днів в Африці зафіксували зростання числа нових випадків COVID-19 на 40%. У ВООЗ продовжують наголошувати на важливості стримування коронавірусної інфекції в африканських країнах.

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) висловили побоювання, що африканські країни опинилися на межі масового спалаху, пише Metro.

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Наразі в Африці виявили понад 31 000 випадків захворювання на коронавірус, а число смертей зросло до 1 400.

У ВООЗ заявили, що впродовж трьох-шести місяців в Африці може бути 10 000 000 випадків коронавірусної хвороби, якщо поширення інфекції не зупинять. Дослідники також застерегли, що вірус небезпечний для жителів Африки ще й тому, що багато місцевих жителів мають супутні захворювань, такі як ВІЛ, а також серед населення є проблема недоїдання.



Африка новий ймовірний епіцентр поширення пандемії / Фото AP

Алжир має найбільшу кількість смертей від коронавірусу в Африці, там загинуло 425 людей. Тестування не проводять по всій Африці, що ускладнює отримання повної картини поширення вірусу.

Нині ПАР проводить 10 000 тестів в день, щоб виявити випадки зараження вірусом. Минулого тижня президент ПАР Сиріл Рамафоса оголосив про те, що уряд починає поступове відновлення економічної активності. Він ввів блокування в Південній Африці чотири тижні тому.

Він сказав: "Сьогодні ми не можемо вжити заходів, про які будемо шкодувати завтра, але наші люди повинні їсти. Їм потрібно заробляти на життя".

Стратегія, заснована на тестуванні, може дозволити африканським країнам мінімізувати обмеження на блокування.



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