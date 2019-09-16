Через що емаль зуба швидше стирається

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Через що емаль зуба швидше стирається
Через що емаль зуба швидше стирається / abc.com.py

Емаль захищає дентин і пульпу від дії зовнішніх подразників. Попри те, що емаль – це найтвердіша тканина організму, вона може стиратися. Поступово зуби стираються з віком.

Але стирання зубів буває нерівномірним, зуби можуть стиратися швидше. При цьому оголюється дентин і людина відчуває біль.

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Зовні зуби коротшають, змінюється вимова звуків "с" і "з", а при жуванні м'язи швидше втомлюються.

Причини підвищеного стирання зубів:

  • Робота на виробництві, в хімічній лабораторії.
  • Часте вживання кислої їжі: лимонів, грейпфрутів, соків.
  • Часте вживання солодких газованих напоїв.
  • Булімія – психічне захворювання, при якому хворий викликає блювоту, а вона в свою чергу дуже кисла і руйнує зуби.
  • Неправильний прикус.
  • Захворювання скронево-нижньощелепного суглоба.
  • Хронічний стрес, при якому сильно стискаються жувальні м'язи.
  • Захворювання ендокринної системи.
  • Бруксизм – скрегіт зубами під час сну.

Причини підвищеного стирання зубів
Причини підвищеного стирання зубів

Як лікувати підвищене стирання зубів

1. Встановити та усунути причину підвищеного стирання емалі зубів.

2. Відновити коронки зубів пломбувальними матеріалами або штучними коронками.

Якщо ви помітили у себе підвищене стирання емалі зубів, то лікар радить якомога швидше звернутися до фахівця. Чим довше ви не йдете до лікаря, тим складнішим і дорожчим буде лікування.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Стоматологія
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