Через що виникає нудота: неочікувані причини

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Через що виникає нудота
Через що виникає нудота / healthline.com

Нудота може виникнути через звичні й зрозумілі причини. Найбільш очевидні з них – харчове отруєння, переїдання, тренування натщесерце, похмілля.

Та існують й зовсім незрозумілі та неочікувані причини. Про це пише Lifehacker.

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1. Сильний стрес

Часто через сильний стрес, який виникає через важливу подію, у людини може виникнути відчуття нудоти.

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Щоб уникнути цього, необхідно заспокоїтися, дихати глибоко. Можна також прогулятися у парку.

2. Зневоднення

Відчуття нудоти сповіщає організм про те, що йому необхідна вода. Інший симптом – сухість в роті. Випийте склянку прохолодної води і симптоми нудоти пройдуть.

3. Легкий струс мозку

Нудота є одним з яскравих симптомів черепно-мозкової травми. Струс може виникнути навіть через найменший удар. Якщо ж ви не втрачали свідомість, то, найімовірніше, цей стан не несе небезпеки.

Легкий струс мозку
Легкий струс мозку

Спробуйте полежати та відпочити. якщо ж нудота виникнула через удар, тоді потрібно звернутися до терапевта.

4. Вірусний гепатит

Ще до появи жовтяничного періоду у людини знижується апетит і виникає нудота. Пізніше до цих симптомів додаються свербіж шкіри, дискомфорт в області печінки, іноді підвищення температури.

 
Вірусний гепатит – що це?

Це група інфекційних захворювань, що вражає печінку, переважно виникають симптоми інтоксикації

При появі цих симптомів необхідно звернутися до терапевта або гепатолога.

5. Низький артеріальний тиск

Основні ознаки зниження тиску – нудота, слабкість та легке запаморочення. Щоб уникнути цього, випийте кілька склянок води або перекусіть чимось солоним.

Низький артеріальний тиск
Низький артеріальний тиск

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя LifeStyle Food and Drinks Лікування Профілактика захворювань Інфекція
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