Через що виникає рак серця

Експерти з Центру серцево-судинних захворювань у Мічигані виявили, що рак серця виникає через генетику.

Рак серця – рідкісне онкозахворювання. У середньому його фіксують у 1,38 випадку на сто тисяч людей, пише Medical Xpress.

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У кардіохірургів за всю практику може зустрітися один випадок раку серця.

Близько 75% пухлин у серце є доброякісними, тобто вони не є раковими. Рак, який поширюється з легень та грудей або інших місць тіла на серця, більш поширений. Але коли пухлини виникають у серці, вони "ймовірно є наслідком генетичних вад розвитку, оскільки серце не є звичайним місцем для росту раку".



Більшість пухлин серця є доброякісними

Вчені зазначають, що рідкість онкозахворювання пов’язана з будовою серця. Річ у тому, що серцевий м’яз складається зі сполучної тканини, тоді як рак найчастіше вражає епітеліальну, яка вистилає простату, стравохід і підшлункову залозу.

Оскільки більшість пухлин серця є доброякісними, вони зазвичай піддаються лікуванню хірургічним втручанням. Без цього "пухлини можуть викликати проблеми, тому що шматочки їх можуть розриватися і викликати інсульти.

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