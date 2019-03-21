Через що виникають провали в пам’яті

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Через що виникають провали в пам’яті
Через що виникають провали в пам’яті / brainscape.com

Американські експерти провели дослідження та встановили, що амнезія та погіршення пам’яті в цілому може бути пов’язане з мозочком.

Вчені з Єльського університету проаналізували дані про стан мозку шести пацієнтів у віці від 33 до 59 років, пише журнал Neurocritical Care.

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Пацієнти не могли згадати недавні події зі свого життя.

Вчені дійшли до висновку, що причиною провалів у в пам'яті можуть бути зловживання опіоїдами та дихальна недостатність.

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Один з підсумків дослідження свідчить про те, що мозочок може грати роль в пізнанні, а не тільки контролювати моторні функції.

 
Амнезія – що це?

це часткова або загальна нездатність згадувати віддалені або недавні події. Амнезія поділяється на часткову (людина не може пригадати якісь окремі події) та повну (це коли у людини спостерігається повна втрата пам'яті). Крім часткової та повної також є тимчасова амнезія, при якій у людини відновлюються спогади з часом в хронологічному порядку (спочатку згадуються найвіддаленіші спогади, а потім поступово доходить до постійних)

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
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