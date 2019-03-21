Через що виникають провали в пам’яті

Американські експерти провели дослідження та встановили, що амнезія та погіршення пам’яті в цілому може бути пов’язане з мозочком.

Вчені з Єльського університету проаналізували дані про стан мозку шести пацієнтів у віці від 33 до 59 років, пише журнал Neurocritical Care.

Читайте також: Не 18 років: у якому віці людина справді стає дорослою

Пацієнти не могли згадати недавні події зі свого життя.

Вчені дійшли до висновку, що причиною провалів у в пам'яті можуть бути зловживання опіоїдами та дихальна недостатність.

Один з підсумків дослідження свідчить про те, що мозочок може грати роль в пізнанні, а не тільки контролювати моторні функції.

Амнезія – що це? це часткова або загальна нездатність згадувати віддалені або недавні події. Амнезія поділяється на часткову (людина не може пригадати якісь окремі події) та повну (це коли у людини спостерігається повна втрата пам'яті). Крім часткової та повної також є тимчасова амнезія, при якій у людини відновлюються спогади з часом в хронологічному порядку (спочатку згадуються найвіддаленіші спогади, а потім поступово доходить до постійних)

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.