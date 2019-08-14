Через що жінки втрачають інтерес до сексу

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Чому жінки втрачають інтерес до сексу
Чому жінки втрачають інтерес до сексу / yosoymujer.es

Дослідники з Великої Британії та Австралії з'ясували, що жінки втрачають інтерес до сексу не лише через гормональні, а й через вікові зміни.

Вчені опитали понад 4500 жінок, середній вік яких становив 64 роки, пише NAMS.

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65% з них мали постійного партнера, а 22,5% вели активне сексуальне життя. Багато людей зазначали, що секс не приносить так багато задоволення, як раніше, а деякі говорили про дискомфорт

Жінки у віці вже не сприймають своє тіло таким бажаним, як в молодості — це викликає стрес, невпевненість в собі та перепади настрою. Часто ці фактори призводять до кризи у відносинах з партнером.

Через що у жінок знижується статевий потяг

  • стан здоров'я партнера (27%),
  • погіршення фізичної форми (18%),
  • еректильну дисфункцію (13,5%)
  • менопаузу (12,5%),
  • проблеми у родині (10,5%).
  • проблеми з житлом або переїздом (9%)
  • прийом ліків (7%).

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До того ж, у зрілому віці багато жінок овдовіли та не були готові до нових відносин.

Лише 3% опитаних жінок заявили, що їх сексуальне життя їх повністю влаштовує.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Психологія Секс
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