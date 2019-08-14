Через що жінки втрачають інтерес до сексу

Дослідники з Великої Британії та Австралії з'ясували, що жінки втрачають інтерес до сексу не лише через гормональні, а й через вікові зміни.

Вчені опитали понад 4500 жінок, середній вік яких становив 64 роки, пише NAMS.

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65% з них мали постійного партнера, а 22,5% вели активне сексуальне життя. Багато людей зазначали, що секс не приносить так багато задоволення, як раніше, а деякі говорили про дискомфорт

Жінки у віці вже не сприймають своє тіло таким бажаним, як в молодості — це викликає стрес, невпевненість в собі та перепади настрою. Часто ці фактори призводять до кризи у відносинах з партнером.

Через що у жінок знижується статевий потяг

стан здоров'я партнера (27%),

погіршення фізичної форми (18%),

еректильну дисфункцію (13,5%)

менопаузу (12,5%),

проблеми у родині (10,5%).

проблеми з житлом або переїздом (9%)

прийом ліків (7%).

До того ж, у зрілому віці багато жінок овдовіли та не були готові до нових відносин.

Лише 3% опитаних жінок заявили, що їх сексуальне життя їх повністю влаштовує.

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