Через що з'являються білі плями на зубах

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Через що з'являються білі плями на зубах
Через що з'являються білі плями на зубах / scholastic.com

Якщо на зубах з’явилися точки, смужки на емалі – то це сигналізує про негативні зміни в організмі людини. Білі плями на зубах не є винятком.

Стоматолог Юлія Селютіна назвала найпоширеніші причини появи білих плям на зубах.

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1. Карієс

Білі плями на зубах можуть свідчити про карієс в стадії плями. Як правило пляма біла, матова. Зуб в цьому місці втрачає блиск, стає тьмяним.

Часто такі плями з'являються на передніх зубах ближче до ясен, вони витягнутої форми.

Якщо зуб прорізався білим, а потім з'явилися плями, то причиною всьому карієс.

2. Гіпоплазія

Це вада розвитку (недорозвинення) зуба. Найпростіша форма гіпоплазії проявляється у вигляді плями/плям. Виникає у дітей, у мам яких були труднощі в перший триместр вагітності (на 5 -7 тижнях вагітності закладаються молочні та частково постійні зуби під виглядом:

  • токсикозів
  • перенесених захворювань
  • стресів, тощо.

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Що стосується гіпоплазії постійних зубів: вона теж зустрічається і може проявлятися у вигляді білих плям (плями).

Причини гіпоплазія постійних зубів:

Перенесені захворювання в перші 3 роки життя дитини. В цьому випадку можуть бути вражені цілі групи зубів (не один!)

Травма молочного зуба, який був на місці "зуба з плямою" в період молочного прикусу. В цьому випадку пляма локалізується на одному зубі.

Запалення, причиною якого послужив молочний зуб, що стоїть на місці "зуба з плямою" в період молочного прикусу. В цьому випадку пляма так само як і при травмі пляма локалізується на одному зубі.

3. Флюороз

Це вада розвитку тканин зубів, один із проявів якого – плями на зубах. Причиною флюорозу є підвищена кількість фтору, що надходить всередину організму. Найчастіше надмірний вміст фтору є у водопровідній воді. Зазвичай флюорозом уражаються постійні зуби. Один зуб флюорозом страждати не може, лише група зубів

І при гіпоплазії й при флюорозі зуб (зуби) вже з'являються з плямами. Це важлива відмінна риса подібних недуг від карієсу.

У будь-якому випадку, якщо ви виявили на зубах у дитини плями, негайно зверніться до лікаря для консультації та коригування домашнього догляду.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Діти Стоматологія
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