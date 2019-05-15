Через сказ у собаки у Львові посилили заходи безпеки: як вберегтися від захворювання
У Львові вперше за останні 12 років виявили сказ у покинутого собаки. Власників домашніх тварин закликають обов'язково зробити щеплення своїм улюбленцям. Чим небезпечна хвороба та як від неї вберегтися – дізнавалися журналісти 24 каналу.
Собаку на прізвисько Кекс закрили у сумці та покинули просто посеред міського парку 21 квітня. В той день його знайшли волонтери та віддали до комунальної ветеринарної клініки "Лев".
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Саме там у пса і виявили сказ. Це підтвердили фахівці Держпродспоживслужби 11 травня. Це – перший випадок цієї хвороби у Львові за 12 років. Тепер ветеринари закликають усіх власників домашніх тварин негайно вакцинувати своїх улюбленців.
Будуть розміщені точки вакцинації тварин. Безкоштовна вакцинація буде проводитися. Так що люди повинні принести своїх улюбленців в ті точки або в лікарні і провакцинувати,
– наголосив начальник Львівської міської державної лікарні ветмедицини Орест Крук.
Собака Кекс, у якого виявили сказ
Не варто затягувати зі зверненням до лікаря, навіть якщо у вас звичайна царапина чи садна. Лікарі наголошують: якщо вкусили собака, кішка або ж дика тварина – зокрема, лисиця, вовк, кажан – треба одразу ж звернутися до лікаря та пройти вакцинацію . Сироватку вводять у будь-якому випадку. Адже інкубаційний період сказу в людини може тривати до року.
Перші ознаки сказу після укусу:
• неприємні відчуття в ділянці укусу (подряпини);
• у деяких випадках спостерігається нагноєння й почервоніння шкіри;
Хворий може скаржитися на такі симптоми під час початкової стадії:
• зниження апетиту і схуднення;
• порушення сну та нічні кошмари;
• розвиток апатії;
• субфебрильну температуру (температуру, яка підвищується протягом довгого часу від 37 до 38 градусів)
• якщо укус був в обличчя, хворого переслідують галюцинації, поступово наростає пульс, підвищується артеріальний тиск і виникає відчуття занепокоєння.