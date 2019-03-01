Через смерть пацієнтів в Україні заборонили два відомі препарати

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила одну серію "Лідокаїну" та серію "Натрію Хлорид".

Заборону на препарати встановили у четвер, 28 лютого.

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Мова йде про серію US250718 "Лідокаїн-Дарниця" розчину для ін'єкцій 20 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10. Виробником ліків є ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна.

Під тимчасову заборону потрапив "Натрію Хлорид", розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 10 мл в ампулі № 10 серії 202637. Виробником препарату є ПАТ "Галичфарм", Україна.

Ліки заборонили через інформацію від "Державного експертного центру МОЗ України" про летальний випадок при застосуванні серії US250718 "Лідокаїн-Дарниця" та серії 202637 "Натрію Хлорид".



В Україні заборонили серію "Лідокаїну" та серію "Натрію Хлорид"

Зазначимо, що інші серії препарату "Лідокаїн-Дарниця" не заборонені. Щодо "Натрію Хлорид", то під забороною є серія 203140.

Для чого застосовують "Лідокаїн-Дарниця" та "Натрію Хлорид"

"Лідокаїн-Дарниця" широко застосовують для місцевої анестезії у хірургії, офтальмології, стоматології, оториноларингології; як розчинник антибактеріальних засобів групи цефалоспоринів.



"Лідокаїн-Дарниця" широко застосовують для місцевої анестезії

"Натрію Хлорид" використовують для приготування розчинів лікарських засобів для зовнішнього та парентерального застосування. Застосовують засіб для промивання ран, слизової оболонки носа.

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