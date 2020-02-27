Через смерть породіллі анестезіолог отримав підозру

У Києві лікарю-анестезіологу повідомили про підозру, за недбалість, що призвела до смерті 36-річної жінки.

Лікар-анестезіолог отримав підозру за злісне нехтування посадовими інструкціями, що стало причиною смерті пацієнтки, повідомляє УНН.

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10 червня 2018 року до операційної зали пологового будинку поступила 36-річна пацієнтка для операції кесаревого розтину.

Знеболювання робив лікар-анестезіолог, який перебував того дня на чергуванні. Лікар допустив критичний дефект, через який породілля померла по закінченню операції.

До обов'язків лікаря-анестезіолога відносять:

Проведення анестезіологічної допомоги під час планових і термінових операцій із обґрунтуванням вибору виду анестезії. Аналіз результатів лабораторних, функціональних і спеціальних методів дослідження. Налагодження кардіомоніторного спостереження за пацієнтами. Проведення адекватної корекції водно-електролітного, кислотно-основного і білкового стану. Здійснення нагляду за побічними реакціями або діями лікарських засобів.

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