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Через смерть породіллі анестезіолог отримав підозру

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Анестезіолог допустив помилку під час операції – йому оголосили підозру / eifelzeitung.de

У Києві лікарю-анестезіологу повідомили про підозру, за недбалість, що призвела до смерті 36-річної жінки.

Лікар-анестезіолог отримав підозру за злісне нехтування посадовими інструкціями, що стало причиною смерті пацієнтки, повідомляє УНН.

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10 червня 2018 року до операційної зали пологового будинку поступила 36-річна пацієнтка для операції кесаревого розтину.

Знеболювання робив лікар-анестезіолог, який перебував того дня на чергуванні. Лікар допустив критичний дефект, через який породілля померла по закінченню операції.

До обов'язків лікаря-анестезіолога відносять:

  1. Проведення анестезіологічної допомоги під час планових і термінових операцій із обґрунтуванням вибору виду анестезії.
  2. Аналіз результатів лабораторних, функціональних і спеціальних методів дослідження.
  3. Налагодження кардіомоніторного спостереження за пацієнтами.
  4. Проведення адекватної корекції водно-електролітного, кислотно-основного і білкового стану.
  5. Здійснення нагляду за побічними реакціями або діями лікарських засобів.

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Автор: Анна Запотоцька
Теги: Здоров'я Вагітність і пологи Кримінальні новини Кримінал Медицина
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