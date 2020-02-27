Через смерть породіллі анестезіолог отримав підозру
У Києві лікарю-анестезіологу повідомили про підозру, за недбалість, що призвела до смерті 36-річної жінки.
Лікар-анестезіолог отримав підозру за злісне нехтування посадовими інструкціями, що стало причиною смерті пацієнтки, повідомляє УНН.
Читайте також: Породіллі після загального наркозу частіше відчувають післяпологову депресію: дослідження
10 червня 2018 року до операційної зали пологового будинку поступила 36-річна пацієнтка для операції кесаревого розтину.
Знеболювання робив лікар-анестезіолог, який перебував того дня на чергуванні. Лікар допустив критичний дефект, через який породілля померла по закінченню операції.
До обов'язків лікаря-анестезіолога відносять:
- Проведення анестезіологічної допомоги під час планових і термінових операцій із обґрунтуванням вибору виду анестезії.
- Аналіз результатів лабораторних, функціональних і спеціальних методів дослідження.
- Налагодження кардіомоніторного спостереження за пацієнтами.
- Проведення адекватної корекції водно-електролітного, кислотно-основного і білкового стану.
- Здійснення нагляду за побічними реакціями або діями лікарських засобів.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.