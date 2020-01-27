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Через смертельний коронавірус у Китаї зупинили автобусні перевезення

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Через смертельний коронавірус у Китаї зупинили автобусні перевезення / www.stern.de

Вже понад 80 людей померли від коронавірусу. Він спричиняє застудні захворювання та нетипові форми пневмонії. Для того, аби обмежити поширення вірусу, влада Китаю ввела обмеження на переміщення людей.

Наразі небезпечний коронавірус зафіксували у: Китаї, Канаді, Малайзії, Австралії, Франції, Шотландії, Таїланді, Японії, Південній Кореї, Гонконгу, на Філіппінах, Тайвані, CША, Саудівській Аравії, Сінгапурі та В'єтнамі.

Важливо! Спалах смертельної пневмонії в Китаї: хвороба шириться світом

У Китаї влада Пекіна оголосила, що через небезпеку поширення коронавірусу вводиться заборона на перетин автобусами кордонів китайської столиці, повідомили у Chinanews.

Заборону підтримали низка китайських міст: Тяньцзінь, Сіань, Шаньдун та Шанхай.

Раніше у китайському місті Ухань, звідки почалася поширюватися хвороба, перекрили всі виїзди. Для цього використовували як важку техніку, так і цілі насипи з землі та каміння. 

У китайському місті Ухань перекрили всі виїзди / Фото з соцмереж

У Шанхаї дезінфікують цілі райони через спалах смертельної пневмонії. Також Китай почав будівництво нових лікарень для лікування пацієнтів, які були заражені новим видом смертельного коронавірусу. 


Будівництво лікарні для заражених коронавірусом

Що треба знати про коронавірус у Китаї:

Перший смертельний випадок хвороби стався 11 січня. Коронавіруси можуть викликати як звичайну застуду, так і спалахи важкого гострого респіраторного синдрому (SARS). Хворі найчастіше скаржаться на лихоманку, а деколи – на проблеми з диханням. 

 
Вірусна пневмонія – симптоми
  • висока температура, яка стабільно тримається;
  • погіршення загального стану;
  • втрата апетиту;
  • часте дихання, виникає задишка;
  • слабкість, млявість, зниження активності;
  • кашель різної інтенсивності.

 

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Автор: Северин Трач
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Коронавірус у Китаї 2020 Китай Сінгапур Таїланд Новини Франції Новини США Транспорт
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