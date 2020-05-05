Через спалах коронавірусу на Южно-Українській АЕС ізолювали понад 100 людей

Спалах коронавірусу зафіксували на Южно-Українській АЕС. Захворіли 12 працівників, на станції посилили карантинні заходи.

Про спалах коронавірусної хвороби на Южно-Ураїнській АЕС повідомила пресслужба електростанції.

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Як йдеться у сюжеті ТСН, ситуація на Южно-Ураїнській АЕС досить серйозна. Окрім 12 підтверджених випадків ще один з підозрою на коронавірус. Багатьох інфікованих у тяжкому стані госпіталізували у лікарні. Там вони провели тиждень і вже почуваються значно краще.

Їхній стан – одного з них середньої важкості. Троє в стані задовільному, скоро ми будем їх виписувати,

– зазначила директор Южноукраїнської міської багатопрофільної лікарні Віра Шикерська.

Ще один співробітник АЕС досі у тяжкому стані в обласній інфекційній лікарні. Решта – лікуються вдома. Їхні родини, друзів та знайомих, з якими контактували, перевіряють на COVID-19.

Ми обстежуємо не лише контактних, а і контактних потенційних контактних, трохи більший ланцюжок робимо, виводимо їх на самоізоляцію. Встановлено 95 контактних осіб,

– прокоментував заступник генерального директора з кадрів Южно-Української АЕС В’ячеслав Губа.

Відтак, на АЕС посилили карантинні заходи: дезінфікують приміщень та обладнання. Аби працівники зранку перед прохідною тримали дистанцію, тут зробили спеціальну розмітку.

Сім сотень працівників перевели на дистанційну роботу. Аби захистити від вірусу персонал так званого "критичного підрозділу" - так називають відділ атомних реакторів – ще на початку карантину їх повністю ізолювали.

Яка ситуація з поширенням коронавірусу в місті Южноукраїнськ? Станом на 5 травня в місті виявили 24 інфікованих. На в'їзді до Южноукраїнська стоять блокпости. Безперешкодно проїжджати можуть лише працівники АЕС. Всіх інших зупиняють, міряють температуру.

Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

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