Через страх коронавірусу люди почали регулярно труїтися дезінфекційними засобами

Виявилося, що паніка через пандемію COVID-19 і відсутність хімічної грамотності призвели до збільшення випадків отруєнь очисними та дезінфекційними засобами у США.

Люди намагаються убезпечити себе від хвороби, дезінфікують все, що тільки можна й через це отруюються хімікатами, повідомляє CDC.

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Недотримання правил безпеки, незнання та паніка призводять до того, що люди труять себе і своїх близьких. Окрім того, є високий відсоток госпіталізації серед дітей дошкільного віку, які дихали парами або навіть куштували дезінфектанти на смак.

В період, коли у США був пік коронавірусу, у токсикологічні центри надійшло 45 550 звернень про отруєння очисними та дезінфекційними засобами. Це на 20,4% більше, ніж у січні-березні 2019 року.

У порівнянні з попереднім роком, у США зросла кількість отруєнь відбілювачами (приріст на 62,1%) та антисептиками для рук (приріст на 36,7%). Велика частина звернень пов'язана саме з вдиханням парів антисептиків та очисних засобів.

Окрім того, фахівці CDC стверджують, що дані токсикологічних центрів не зображають реальної картини, адже далеко не всі пацієнти звертаються за медичною допомогою.

CDC повідомляє, що у групі ризику отруєння абсолютно всі групи людей, але найвразливішими є діти віком до п'яти років.

Важливо! Перед використанням будь-яких хімікатів уважно читайте інструкцію на етикетці. Для розведення очисних та відбілювальних засобів використовуйте воду кімнатної температури, провітрюйте приміщення та використовуйте засоби захисту для шкіри та очей.

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