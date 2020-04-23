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Через тривалий карантин від раку помруть сотні тисяч людей

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Через карантин зросте кількість смертей / Unsplash

Якщо нинішні карантинні обмеження в лікарнях не будуть зняті протягом найближчих 6 місяців, смертність від раку перевищить звичайні показники на сотні тисяч випадків. Це пов'язано з тим, що пацієнти перестали відвідувати онкологів.

Після початку епідемії коронавірусної інфекції влада різних країн побоювалися, що державні клініки будуть переповнені інфікованими пацієнтами, пише The Daily Mail.

Також на тему: Через пандемію коронавірусу лікарі все частіше не діагностують рак

Тому вони ввели обмеження на планові огляди та операції. У багатьох клініках планові госпіталізації взагалі скасували, як і відвідування вузьких фахівців. 

Через це сотні тисяч людей, у яких виникли будь-які питання і підозри з приводу власного здоров'я, не зможуть потрапити до лікаря і перевіритися. Тому, як вже розрахували фахівці, якщо карантин триватиме 6 місяців, то тільки у Великій Британії кількість смертей від пухлин виросте на 50 000 (а з урахуванням інших країн ця кількість може скласти сотні тисяч).


Майже у всьому світі перенесли планові операції / unsplash.com

Таку думку висловила відомий консультант-онколог Керол Сікора (Karol Sikora). Але рак – частина проблеми. Експерти повідомляють про величезну кількість жертв інфарктів та інсультів, які тепер в каретах швидкої допомоги чекають понад дві години, поки їх приймуть лікарі.

Також люді, яких турбує серце або болить голова, не звертаються за медичною допомогою. Тому що не хочуть турбувати лікарів, які займаються лікуванням коронавірусу.

Це провокує відкладену смертність, яка обов'язково позначиться на загальних показниках летальності. Також через карантин виникнуть багато інших хвороб через стрес, депресію, домашнє насильство, не прийнятих вчасно і не виписаних ліків. 


Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Лікування Здоров'я Онкозахворювання Профілактика захворювань
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