Черговий прорив у лікуванні раку: в Британії створили революційні ліки

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Лікування раку
Лікування раку / pixabay.com

Вчені британського Інституту дослідження раку, розробили ліки, які пройшли клінічні випробування і визнані ефективними у боротьбі з шістьма видами пухлини.

Препарат діє за принципом "троянського коня": медики "приховали" ліки, замаскувавши токсичні молекули нешкідливим антитілом. Таким чином вони потрапляють безпосередньо у пухлину і руйнують її зсередини, пише ВВС.

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Випробування проходили на пацієнтах з найпоширенішими і агресивними формами раку вже на пізній стадії – після того, як їм не допомогли інші види лікування. Найкращі результати ліки показали в боротьбі з раком шийки матки і сечового міхура: значні поліпшення були відзначені у чверті пацієнтів, яких раніше вважали невиліковними.

Пухлина зменшувалася у розмірах, або повністю переставала рости – на термін від шести до дев'яти з половиною місяців. Крім того, терапія виявилася ефективною в лікуванні раку легенів, стравоходу, матки і яєчників, однак не допомогла при раку простати.

Лікування раку
Ліки допомогли чверті пацієнтів 

Ліки, що самі розробники називають TV, вводиться внутрішньовенно і є гібридом хімії та імунотерапії. Токсична речовина закріплена на кінці антитіла, яке прикріплюється до білка CD142 – його особливо багато на поверхні ракових клітин. В результаті молекулу засмоктує всередину пухлини, де токсин звільняється і руйнує клітку зсередини.

У першому етапі клінічних випробувань взяли участь майже 150 онкохворих з Бельгії, Великобританії, Данії, США і Швеції. Однак результати терапії виявилися настільки успішними, що ще до публікації статті вчені почали другий етап, тепер вже за участю кількох сотень невиліковних пацієнтів.

Терапія буде доступна пересічним пацієнтам приблизно через п'ять років.

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Теги: Здоров'я Онкозахворювання Лікування Медицина
Джерело: 24 Канал
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