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У Чернівецькій області лікарні першої і другої хвилі вже заповнені

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У Чернівецькій області вже заповнені лікарні першої і другої хвилі
У Чернівецькій області вже заповнені лікарні першої і другої хвилі / Getty Images

У Чернівецькій області, де зафіксована найбільша кількість випадків зараження коронавірусом, лікарні першої і другої хвилі для прийому інфікованих COVID-19 вже заповнені.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микитчак на ранковому брифінгу 22 травня, пише Здоров'я 24.

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Станом на 22 травня в Україні офіційно підтвердили 20 148 випадків захворювання на COVID-19. На першому місці за кількістю інфікованих залишається Чернівецька область — 2 905 випадків.

За словами Микитчак, у Чернівецькій області лікарні першої і другої хвилі заповнені.  Заступниця голови МОЗ додала, що у різних областях різна кількість визначених лікарень для хворих на коронавірус.

У кожній області є визначені лікарні Департаментом охорони здоров'я. Вони погоджені з МОЗ, ці лікарні для хворих на коронавірус. У нас у різних областях є різна ситуація. Наприклад, Чернівецька область, де лікарні першої хвилі, другої хвилі лікарні заповнені, а є області, де захворюваність є достатньо низькою,
– підкреслила вона.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Здорове життя
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