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Чернівці закривають, на в'їзді встановлюють будівельні блоки: фото

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Чернівці закривають / 24 канал

Після того, як у місті підтвердили 10 випадків захворювання на коронавірус лише за добу, мер Чернівців Олексій Каспрук наказав перекрити дороги на в'їзд та виїзд з міста.

З обох сторін мосту через Прут встановили будівельні блоки, аби перекрити дорогу, повідомляє Чернівецька міська рада.

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Патрульній поліції міста 20 березня доручили повністю організувати перекриття руху транспорту на в'їзд та виїзд до міста, на перехресті вулиці Січових Стрільців та В. Александрі.


У Чернівцях перекривають дороги на в'їзд та виїзд / Фото з телеграм-каналів

Натомість начальнику міського комунального підприємства "МіськШЕП" було доручено встановити будівельні блоки з обох сторін мосту.

Додамо, що міський голова Чернівців звернувся до президента з проханням ввести у місті надзвичайний стан

Каспрук переконаний в тому, що в області необхідно посилити заходи контролю над ситуацією.

Переконаний, що саме введення надзвичайного стану дозволить мобілізувати ресурси держави, регіональної влади, підприємств, установ і організацій на боротьбу з коронавірусом,
– заявив Каспрук.

Станом на 21 березня, у Чернівцях коронавірус зафіксували у 25 людей, 1 пацієнт одужав.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Чернівців Новини Здоров'я Лікування
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