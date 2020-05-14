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У Чернівцях з підозрою на COVID-19 померла 5-місячна ВІЛ-позитивна дитина

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У Чернівцях з підозрою на COVID-19 померла 5-місячна ВІЛ-позитивна дитина

У Чернівцях помер 5-місячний хлопчик, у нього підозрювали наявність коронавірусної інфекції. Відомо, що він був ВІЛ-позитивним і в нього були супутні захворювання.

5-місячний хлопчик з підозрою на наявність коронавірусу помер в обласній дитячій лікарні, повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.

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Хлопчик мав ВІЛ та був народжений від ВІЛ-позитивної матері. Окрім вірусу імунодефіциту людини, він мав вроджену ваду серця та двобічну пневмонію.

В ОДА також повідомили, що мати дитини не була прихильницею лікування й в останні місяці не приводила хлопчика на огляд до педіатра.

Впродовж минулої доби у Чернівецькій області було зафіксовано 72 нових випадки зараження коронавірусом. Наймолодшому з них всього 1 рік.

Станом на 14 травня, в області зареєстрували 2516 випадки COVID-19. З них 98 померли, а 464 одужали. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Чернівців Жертви Діти Серцево-судинні захворювання ВІЛ Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Лікування
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