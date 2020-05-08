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У Чернівцях створять нову лабораторію для тестування на COVID-19: обласна перевантажена

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У Чернівцях створять нову лабораторію для тестування коронавірусу
У Чернівцях створять нову лабораторію для тестування коронавірусу / Ілюстративне фото / Getty images

У Чернівцях збираються обладнати міську лабораторію, яка тестуватиме на COVID-19. Її створять на базі міської лікарні №1. Зроблять це, аби розвантажити обласну лабораторію.

На обладнання міської лабораторії для тестування на коронавірус піде понад 3 мільйони гривень. Раніше їх планували витратити на купівлю апаратів ШВЛ. Про це розповів депутат Василь Максимлюк у коментарі "Суспільному".

Нагадаємо Раніше на Буковині закінчилися ліжко-місця для хворих на COVID-19

За його словами, таке рішення прийняла 8 травня бюджетна комісія Чернівецької міськради.

Тим часом директор лікарні Анатолій Петричук підтвердив те, що в медзакладі є приміщення для лабораторії та фахівці, які зможуть працювати з обладнанням, коли пройдуть навчання.

Облаштувати лабораторію планують за місяць.

Цікаво, що обласний лабораторний центр на Буковині отримав новий апарат для проведення аналізів на COVID-19. Раніше там перевіряли до 500 зразків на добу, тепер перевірятимуть до півтори тисячі.

Яка ситуація з коронавірусом на Буковині? Не дивно, що місцева влада вирішила розвантажити обласну лабораторію з тестування на коронавірус. Адже саме у Чернівецькій області найбільша в Україні кількість хворих на COVID-19. Станом на 8 травня на Буковині зафіксували вже 2097 випадків інфікування, 258 пацієнтів одужали, а 62, на жаль, померли.

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини політики Лікування Здоров'я Новини Чернівців
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