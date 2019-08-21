Чим насправді корисне червоне м'ясо

Нині червоне м'ясо вважають майже отрутою. Люди почали масово та повністю відмовлятись від цього продукту. Але, насправді, не все так однозначно, і якщо їсти його в міру, воно принесе більше користі, ніж шкоди.

Тому розберімось, що насправді хорошого і корисного у червоному м'ясі.

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Червоне м'ясо – що це? Фахівці з харчування вважають "червоним" м'ясо ссавців: наприклад, яловичину, свинину і баранину, а "білим" – м'ясо птахів: наприклад, курей або індичок.

Користь червоного м'яса

Білок. Міжнародні клінічні рекомендації по харчуванню називають пісне червоне м'ясо безпечним для здоров'я джерелом білка.

У 100 г пісної свинини міститься 26 г білка. В Україні рекомендують вживати 65-117 г білка на добу чоловікам і 58-87 г жінкам: тобто з порцією м'яса можна отримати половину денної норми.

Залізо. Воно є і в рослинній, і у тваринної їжі, але з м'яса воно засвоюється краще, ніж з рослин.

У 100 г пісної свинини міститься 1,15 мг заліза. Рекомендована добова доза для чоловіків – 10 мг заліза на добу, для жінок – 18 мг на добу. Це десята частина денної норми, тому "добирати" доведеться з іншої їжі – морепродуктів, горіхів, бобових і овочів.

Вітамін В12. Він необхідний для кровотворення, нормальної роботи нервової системи та синтезу ДНК. І відсутній в рослинній їжі.

У 100 г пісної свинини міститься 0,57 мкг вітаміну В12. Це всього лише п'ята частина рекомендованої денної норми – 3 мкг. Тому потрібно вживати й інші продукти тваринного походження: рибу, яйця, молоко і молочні продукти.

Скільки можна їсти червоного м'яса?

Американська кардіологічна асоціація рекомендує здоровим людям їсти не більше однієї порції пісного м'яса на день. Це шматок вагою 50-80 грам і розміром приблизно з колоду карт.



Раз на тиждень можна з'їдати стейк вагою до 500 грамів

Але порцію можна й збільшити, якщо в деякі дні відмовляєтесь від червоного м'яса. Наприклад, Міжнародний фонд раку дозволяє раз в тиждень балувати себе великим стейком – вагою 350-500 г. Або через день їсти по кілька невеликих котлет.

А ось продуктів з обробленого м'яса рекомендується уникати.

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