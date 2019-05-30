Червоне м'ясо здатне захистити мозок від небезпечної хвороби
Вчені з Університету Кертіна і Австралійського національного університету з'ясували, що вживання червоного м'яса здатнн знизити ризик розвитку розсіяного склерозу.
Позитивний ефект є лише тоді, коли м'ясо включене у склад середземноморської дієти, пише MedicalXpress.
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Фахівці провели аналіз даних дослідження. У якому взяли участь 840 осіб.
Дослідники намагалися знайти зв’язок між середземноморською дієтою, що включає необроблене м'ясо (баранина, яловичина і свинина), і зниженням ризику початковій стадії демієлінізації центральної нервової системи. Цей стан передує розвитку розсіяного склерозу.
Виявилося, що вживання 65 грамів м'яса в день може загальмувати розвиток захворювання.
Дослідники вважають, що це пов'язано з наявністю мікро- і макроелементів, в тому числі білків, заліза, цинку, селену, калію, вітаміну D і вітамінів групи В, деякі з яких беруть участь в забезпеченні нормального функціонування нервової системи.
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