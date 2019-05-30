Червоне м'ясо здатне захистити мозок від небезпечної хвороби

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Червоне м'ясо здатне захистити мозок від небезпечної хвороби
Червоне м'ясо здатне захистити мозок від небезпечної хвороби / unsplash.com

Вчені з Університету Кертіна і Австралійського національного університету з'ясували, що вживання червоного м'яса здатнн знизити ризик розвитку розсіяного склерозу.

Позитивний ефект є лише тоді, коли м'ясо включене у склад середземноморської дієти, пише MedicalXpress.

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Фахівці провели аналіз даних дослідження. У якому взяли участь 840 осіб.

Дослідники намагалися знайти зв’язок між середземноморською дієтою, що включає необроблене м'ясо (баранина, яловичина і свинина), і зниженням ризику початковій стадії демієлінізації центральної нервової системи. Цей стан передує розвитку розсіяного склерозу.

 
Розсіяний склероз – що це?
Це хронічне аутоімунне захворювання, при якому імунна система повністю знищує захисну оболонку, яка захищає нерви (мієлінова оболонка). Внаслідок цього руйнується взаємозв’язок між мозком та іншими частинами тіла. Запускається незворотний процес, через який пошкоджуються нерви.

Виявилося, що вживання 65 грамів м'яса в день може загальмувати розвиток захворювання.

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Дослідники вважають, що це пов'язано з наявністю мікро- і макроелементів, в тому числі білків, заліза, цинку, селену, калію, вітаміну D і вітамінів групи В, деякі з яких беруть участь в забезпеченні нормального функціонування нервової системи.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Профілактика захворювань Мозок
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