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Червоні очі можуть бути ознакою коронавірусу, – CNN

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Червоні очі можуть бути симптомом коронавірусу / Getty Images

Медсестра, яка доглядала за пацієнтами з коронавірусом в Сіетлі, сказала, що у всіх була однакова ознака – червоні очі.

Про це пише видання CNN з посиланням на слова Челсі Ернест, яка працює у Вашингтоні. Медсестра заявила, що саме очі були "єдиною і найважливішою" ознакою для розуміння того, що в людини Covid-19.

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"У них, як... очі з алергією. Біла частина ока не червона, у них почервоніння навколо очей", – пояснила медсестра. 

Додамо, що у Центрах контролю та профілактики захворювань (CDC) не додали червоні очі у перелік симптомів коронавірусу.

Найчастіше пацієнти з Covid-19 мають лихоманку, кашель, задишку, біль у грудях. Однак Американська академія офтальмології надіслала повідомлення про те, що вірус може також викликати кон'юнктивіт.

Коронавірус Симптоми
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я дослідження Здорове життя
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