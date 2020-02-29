Четверо дітей захворіли на коронавірус в Німеччині

В Німеччині підтвердили чотири випадки зараження коронавірусом Covid-2019 серед дітей. Усі вони є вихованцями одного дитячого садка.

Ймовірно, дітей заразила вихователька, яка не знала про те, що є носієм вірусу, пише DW.

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Чотирьох дітей госпіталізували з легкими симптомами простудного захворювання, згодом у них лабораторно підтвердили коронавірус Covid-2019. Наразі стан дітей стабільний.

Загалом у садку 114 дітей, 100 з них вже перевірили на наявність коронавірусу, 14 дітей батьки не привезли на обстеження.

Повідомляють, що кількість хворих на коронавірус у Хайнсберзі зросла до 60 осіб.

Що відомо про поширення коронавірусу в Німеччині

25 лютого стало відомо про перший випадок коронавірусу на заході Федеральної Республіки Німеччини.

Наразі близько 1000 людей перебуває на карантині в районі Хайнсберг. Однак, це дещо "статистичний розрахунок" з огляду на потенційні контакти на карнавальному заході, пише Sueddeutsche Zeitung.

За даними влади, всі заражені контактували з подружньою парою, яка в даний час проходить лікування в університетській лікарні Дюссельдорфа, чоловік та дружина брали участь у підготовці карнавального сезону в містечку. Згодом багато учасників заходу також захворіли.

47-річний чоловік з Хайнсбергу досі перебуває в критичному стані. Його дружина, у якої також був виявлений коронавірус, працює вихователькою в дитячому садку.

Головне про коронавірус Covid-2019

Станом на 29 лютого загальна кількість інфікованих перевищує 85 тисяч осіб по всьому світу, а летальних випадків зафіксовано близько 3 000.

по всьому світу, а летальних випадків зафіксовано близько 3 000. Поширення коронавірусу стрімко зросло в Італії . Там від ускладнень від коронавірусу померли понад 20 людей, усі були літніми людьми. Загальна кількість хворих в країні наближається до 900. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах. Крім того, уряд Австрії заборонив пропускати поїзди з Італії, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

. Там від ускладнень від коронавірусу померли понад 20 людей, усі були літніми людьми. Загальна кількість хворих в країні наближається до 900. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах. Крім того, уряд Австрії заборонив пропускати поїзди з Італії, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Додамо, що українці, які проживають в Ломбардії, розповіли те, що паніку роздувають ЗМІ, а насправді ситуація куди спокійніше.

Поза Китаєм найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Південній Кореї – 3 тисячі осіб, в Японії – 234 людини. Інфікованими є 705 пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess . На борту лайнера було 3700 людей з 56 країн. Серед них і 25 українців, усі – члени екіпажу, у чотирьох з них підтвердили коронавірус, їх госпіталізували у лікарню в Японії.

круїзного лайнера . На борту лайнера було 3700 людей з 56 країн. Серед них і 25 українців, усі – члени екіпажу, у чотирьох з них підтвердили коронавірус, їх госпіталізували у лікарню в Японії. Нині не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV . Втім Китай та США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вжен почали тестувати вакцину на людях.



Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

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