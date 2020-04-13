Четверо тернопільських медиків одужали від коронавірусу: лікарі повернулись до роботи

У Тернопільській області четверо медичних працівників одужали від коронавірусу та повернулись до роботи.

Про це повідомив заступник голови районної держадміністрації Павло Дронь увечері 12 квітня.

Читайте також: В Україні на коронавірус захворіли вже понад 3 тисячі людей

Сповіщаю приємну звістку щодо виходу з коронавірусної залежності 4 інфікованих після їх подвійного тестування — один лікар райлікарні, один сімейний лікар, одна медсестра та молодша медсестра. З понеділка вони приступають до роботи,

– повідомив Дронь.

Відомо, що в області на коронавірус захворіли 11 лікарів, 30 медсестер та фельдшерів. Окрім цього, серед інфікованих семеро дітей, троє поліцейських, два вчителі, священник, голова ОТГ, сільський староста.

Важливо! У Тернопільській області 273 випадки захворювання, найбільше – у Монастириському районі. За останню добу виявили нові 30 випадків зараження SARS-CoV-2.

Чому медики заразилися у Монастириську

Раніше в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі Дронь розповів, що імовірно, першопричиною зараження медичних працівників став той випадок, коли зробили тест медсестрі, яку першою госпіталізували 17 березня.

Втім, він показав, що в неї був грип типу А. Після того, як її стан погіршився, жінку перевели на штучну вентиляцію легенів, а вже потім зробили повторний тест, який показав, що в неї – COVID-19.

Він зазначив, що в цей період, між двома тестами, з нею були в контакті як лікарі, так і медсестри. Тож, можливо, це і є головним джерелом захворювання лікарів.

Також він повідомив, що серед медиків, які хворіють, – одна лікарка перебуває в Тернопільській міській лікарні. У неї – середня форма перебігу хвороби.

Актуальне про коронавірус в Україні

В Україні підтвердили 3 102 випадки зараження COVID-19, серед інфікованих – 93 пацієнти померли, ще 97 хворих – одужали. В яких областях зафіксували поширення коронавірусу та у якому стані перебувають хворі – читайте нижче.

Внаслідок ускладнення COVID-19 померли майже сотня українців, з них 47 чоловіків та 46 жінок. На амбулаторному лікуванні перебувають 1 731 хворий. Усього госпіталізували 1 179 людей, з них 49 дітей.

За даними мера Києва Володимира Кличка, у столиці України підтвердили 495 випадків захворювання на COVID-19.

У Києво-Печерській лаврі виявили нові 63 хворих на коронавірус COVID-19 священників. Станом на 13 квітня у лаврі вже понад 90 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Лавру вирішили закрити на карантин.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні 334 медичних працівників захворіли на коронавірус COVID-19.



Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.