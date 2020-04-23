Чи безпечний план послаблення карантину в Україні: відповідь Супрун

В Україні виникає більше дискусій стосовно продовження карантину та обмежувальних заходів. Супрун прокоментувала, чи безпечний план дій щодо послаблення карантинних обмежень.

Про це написала ексочільниця МОЗ Уляна Супрун.

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Основні критерії послаблення карантину

Так, Американська медична асоціація (АМА) опублікувала основні критерії, за виконання яких, можна планувати послаблення обмежувальних заходів.

Супрун зазначила, якщо немає виконання цих умов, планувати зняття обмежень може бути небезпечно.

Зведення до мінімуму ризику передачі коронавірусу, що базується на основі стійких доказів появи тенденції до зменшення кількості нових випадків інфікування та смертей.

що базується на основі стійких доказів появи тенденції до зменшення кількості нових випадків інфікування та смертей. Надійна, чітко налагоджена та забезпечена усім необхідним мережа тестування .

. Забезпечена необхідними ресурсами та налагоджена система моніторингу і відстеження контактів.

Лікарні та медичні працівники повністю забезпечені необхідними ресурсами: засоби індивідуального захисту, необхідна кількість обладнання, зокрема, апаратів ШВЛ на кількість ліжок у мережі медичних закладів тощо.

Що робить українська влада?

Уряд продовжив в Україні карантин до 11 травня та оголосив, що план виходу з нього складається з п’яти етапів, які наразі невідомі.

Як написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, початок виходу з карантину можливий за двох умов:

Якщо протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання у країні не змінюється або коливається в межах 5%,

Лікарні заповнені пацієнтами з COVID-19 менш ніж на 50%.

Другорядними названі "поступове збільшення кількості тестувань" і "покращення забезпеченості лікарень та медичних працівників".

Поступове збільшення кількості тестувань — ще не означає кращу спроможність. Ми можемо говорити про нормально налагоджене тестування лише тоді, коли є достатня кількість тестів у кожному регіоні, є достатня кількість медичних працівників і вони навчені та готові правильно відбирати зразки, є лабораторії, що мають усе необхідне для проведення досліджень, та забезпечено прозорий і зрозумілий спосіб збору даних і їхнього оприлюднення,

– заявила Уляна Супрун.

Супрун додала, що зараз справді проводиться вже більше тестів, лікарні поступово отримують захисні засоби для медиків та обладнання, але цього все ще замало для реальної протидії поширенню вірусу і готовності до зняття обмежень.

Що відомо про зняття обмежень в Європі?

Європейська комісія оприлюднила стратегію поступового виходу країн-членів ЄС з режиму обмежень. Серед основних критеріїв:

Стійка тенденція до зменшення кількості випадків та смертей за тривалий період часу, тобто значне уповільнення темпів поширення вірусу. Достатня потужність системи охорони здоров’я. До прикладу, достатня кількість лікарняних ліжок, доступ до необхідних ліків, обладнані відділення інтенсивної терапії.



"Цей критерій є суттєвим, оскільки він вказує на те, що національні системи охорони здоров'я зможуть впоратися з подальшим збільшенням випадків після послаблення чи скасування обмежень", – пояснила ексголова МОЗ.

Налагоджений моніторинг, тестування в поєднанні з відстеженням контактів та ізоляцією інфікованих людей. Важливість проведення тестування частини населення на наявність антитіл до вірусу SARS-CoV-2, аби отримати дані щодо частки людей, які вже перехворіли та отримали імунітет.

Передчасне скорочення чи повне зняття обмежень з відсутністю основних критеріїв щодо послаблення карантину можуть призвести до виникнення нових хвиль захворюваності на COVID-19.



Карантин до 11 травня / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про карантин в Україні через коронавірус

Карантин запровадили 12 березня. Спершу він мав протривати до 3 квітня, однак через спалах хвороби його продовжили до 24 квітня.

Потім Кабінет Міністрів України вирішив на загальнонаціональному рівні продовжити карантин через коронавірус до 11 травня.

Закриті ринки, ТРЦ, заклади громадського харчування, кінотеатри, фітнес-клуби і салони краси.

З 25 березня в усіх регіонах України ввели режим надзвичайної ситуації.

Верховна Рада ввела кримінальну відповідальність за порушення карантину.

Від 16 березня на територію України заборонено в’їзд іноземців.

Від 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення.

27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.

Люди, які відвідували країни/регіони з місцевою передачею вірусу в громаді відповідно до ситуаційних звітів ВООЗ, повинні перебувати на обсервації впродовж 14 днів.



Що заборонено в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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