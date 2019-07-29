Чи безпечно готувати їжу у силіконових формах

Останнім часом особливою популярністю користуються форми з харчового силікону та інші форми з цього матеріалу.

На перший погляд, це гарна альтернатива харчовій фользі. Раніше Здоров'я 24 писало, що при запіканні у фользі до їжі потрапляє близько 400 мг алюмінію, при цьому денна норма "споживання" – не більше 40 мг.

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Харчовий силікон з точки зору хімії – це з'єднання діоксиду кремнію, зазначає лікар Наталія Зубарева. Діоксид кремнію це і пісок, і скло. Харчовий (а також медичний) силікон хімічно стабільний і інертний, значить, не вступає в реакції з різними речовинами. Він має антипригарні властивості, стійкий до змін температур, володіє гнучкістю і зручністю у використанні.

Попри це дослідники не можуть дати відповідь чи повністю безпечний силікон. На сьогодні він вважається нетоксичною речовиною.

Силіконові форми не слід використовувати на відкритому вогні і поблизу джерела нагріву, наприклад, на сковороду, що стоїть на конфорці, інакше навіть якісний силікон може нашкодити.

У духовці не рекомендується підвищувати температуру вище 200° – 220°. Не варто готувати в силіконових формах страву понад 1,5 години.

Будьте уважними при покупці кухонного приладдя з силікону. Недобросовісні виробники можуть порушувати технологію виготовлення і додавати шкідливі компоненти, в тому числі і пластик, який при нагріванні стає токсичним і небезпечним для здоров'я. З цієї причини використовуйте для приготування їжі лише харчовий силікон.

Лікар радить не купувати вироби без упакування або ярликів, натомість шукати сертифікати "СЕ" (відповідає вимогам ЄС) і "FDA" (Управління з контролю за якістю харчових продуктів і лікарських препаратів США).

Крім сертифікатів на формах, неякісний виріб від якісного можна відрізнити по різкого запаху і яскравому кольору. Ще один спосіб перевірки: розтягніть форму. Якщо силікон стає білуватим, швидше за все, в складі звичайний пластик або неякісний пігмент, таку форму ми не беремо. Віддавайте перевагу формам з товстим дном.

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